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Sağanak Yağış ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor

Meteoroloji, yurt genelinde sağanak yağış ve sıcaklık düşüşü uyarısı yaptı. Doğu ve güneyde kuvvetli yağış bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 07:45, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 07:43
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Sağanak Yağış ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde hava durumu oldukça hareketli geçecek. Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bolu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildiriliyor. Özellikle Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Gaziantep'in batısı ve Kilis'te yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'de gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis beklenirken, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı görülecek. Hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Bölge Bölge Hava Durumu Tahminleri (13 Mayıs 2025)

Marmara Bölgesi

  • Balıkesir: 20°C, parçalı bulutlu
  • Edirne: 21°C, parçalı bulutlu
  • İstanbul: 18°C, parçalı bulutlu

Bölge genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esecek. Gece ve sabah saatlerinde güney ve doğusunda pus ile yer yer sis bekleniyor.

Ege Bölgesi

  • Denizli: 27°C, parçalı bulutlu
  • İzmir: 27°C, parçalı bulutlu
  • Muğla: 24°C, parçalı bulutlu

Bölge genelinde parçalı bulutlu hava bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek.

Akdeniz Bölgesi

  • Adana: 24°C, parçalı zamanla çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Antalya: 24°C, parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı
  • Hatay: 23°C, parçalı zamanla çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi

  • Ankara: 7°C - 21°C, parçalı bulutlu
  • Eskişehir: 6°C - 20°C, parçalı bulutlu
  • Konya: 12°C - 21°C, parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı

Bölgenin güney ve doğusunda aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Kuzey kesimlerde gece ve sabah pus ile sis görülebilir.

Batı Karadeniz Bölgesi

  • Bolu: 18°C, parçalı ve çok bulutlu, mevzi sağanak yağışlı
  • Kastamonu: 18°C, parçalı bulutlu
  • Sinop: 17°C, parçalı bulutlu

Bölge genelinde pus ve yer yer sis beklenirken Bolu çevrelerinde mevzi sağanak yağışlar görülecek.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

  • Amasya: 10°C - 18°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Artvin: 12°C - 13°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli sağanak yağışlı
  • Samsun: 10°C - 17°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı

Bölge genelinde aralıklı sağanak yağışlar etkili olacak. Doğu Karadeniz'de yağışların öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi

  • Erzurum: 15°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli sağanak yağışlı
  • Kars: 15°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli sağanak yağışlı
  • Malatya: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli sağanak yağışlı

Bölge genelinde aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgarın güneyde kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

  • Diyarbakır: 21°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli sağanak yağışlı
  • Gaziantep: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak yağışlı
  • Mardin: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli sağanak yağışlı

Bölge genelinde aralıklı sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle bölgenin doğusu ile Gaziantep'in batısı ve Kilis'te yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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