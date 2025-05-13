İki Sendika Birleşti: Devlet Memurları Sendikası (DMS) Kuruldu

Kamu sendikacılığında önemli bir birleşme gerçekleşti. Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolunda faaliyet gösteren Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) ile Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN), güçlerini birleştirerek Devlet Memurları Sendikası (DMS) çatısı altında yeni bir oluşuma imza attı.

Birleşme hukuken 10 Mayıs 2025 itibarıyla gerçekleşti

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 36. maddesi gereğince 09-10 Mayıs tarihlerinde karşılıklı yapılan genel kurulların ardından birleşme resmen tamamlandı. Böylece DMS, 01 Nolu Hizmet Kolu'nda 22 bin üyeyle yetkili sendikanın en güçlü alternatifi olarak sendikal mücadelede yerini aldı.

"Emek mücadelesinde yeni bir sayfa açtık"

DMS Genel Başkanı Tuncay Cengiz yaptığı açıklamada, bu birleşmenin sadece iki teşkilatı değil, aynı zamanda gönülleri birleştirdiğini belirtti. "Yıllardır beklenen bu birleşmeyle hem sahadaki gücümüzü artırdık hem de çalışanlar nezdinde daha kararlı bir duruş sergileyeceğiz" diyen Cengiz, "Artık daha gür bir sesle, kamu çalışanlarının hakkı için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sendikal sorumluluğun bilincindeyiz

Açıklamasında Şeyh Edebali'nin "Yükümüz ağır, şartlar çetin" nasihatine atıfta bulunan Cengiz, memur ve emeklilerin açlık ve yoksulluk sınırları arasında sıkıştırıldığı bir dönemde, DMS'nin bu sorumluluğu taşıyacak güç ve iradeye sahip olduğunu vurguladı.

DMS'nin yeni yönetim kurulu belirlendi

Birleşmenin ardından DMS'nin genel merkez yönetimi şu isimlerden oluştu:

Genel Başkan: Tuncay CENGİZ

Genel Sekreter: Oğuz DURKUT

Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma): Kemal DUMAN

Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler): Ferit BİNGÖL

Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler): İbrahim GÜMÜŞ

Genel Başkan Yardımcısı (Hukuk, Mevzuat, Toplu Sözleşme): Vecdi YANBAZ

Genel Başkan Yardımcısı (Basın ve İletişim): Ahmet SAĞLAM

"Yetkiyi almak için el ele, omuz omuza"

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Sekreteri sıfatını da taşıyan Tuncay Cengiz, açıklamasının sonunda tüm kamu çalışanlarını DMS çatısı altında birleşmeye davet ederek, "Yetkiyi alacak ve kamu emekçilerini refaha kavuşturacağız" dedi.