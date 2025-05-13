25 İlde Kamu Görevlisi Kılığında Dolandırıcılara Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan operasyonlar kapsamında, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 116 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen şahıslara yönelik çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda, 25 ilde düzenlenen operasyonlarda toplamda 84 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 41'i tutuklandı. Operasyonların, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek amacıyla titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Operasyonun Detayları

25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslar hedef alındı.

116 vatandaş dolandırıldı.

dolandırıldı. 84 şüpheli yakalandı.

yakalandı. 41 şüpheli tutuklandı.

Vatandaşlara Uyarı

Yetkililer, vatandaşların bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmalarını ve şüpheli durumlarda hemen güvenlik güçlerine başvurmalarını tavsiye etti. Operasyonların devam edeceği bildirildi.