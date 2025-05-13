Kedi Evden Kaçtı: Bulunmazsa Eşi Boşanacak

Adana'da yaşayan Zeynep Eğri, 3 gün önce "Diablo" adını verdiği, ancak "Mamak" diye seslenince de gelen scootish fold cinsi kedisinin kaybolmasıyla büyük bir üzüntü yaşadı. Kedisi kaybolduktan sonra perişan olan Eğri, kedisini bulana 15 bin lira ödül vereceğini açıkladı. Ayrıca, kedinin bulunmaması halinde onu çok seven eşi Hamza Eğri'nin kendisini boşayacağını söyleyerek duygusal anlar yaşadı. Kedinin çipi bulunmasına rağmen henüz haber alınamadı. Zeynep Eğri, kedisinin 3 yavrusu olduğunu ve bulana yavrulardan da hediye edebileceğini belirtti. Onsuz bir hayat düşünemediğini ifade eden Eğri, gözyaşlarını tutamadı.

Kedinin Kaybolma Süreci

Zeynep Eğri, kedisini 75402 sokakta oturan babasına bıraktıktan sonra bir süre sonra kedisinin kaybolduğunu fark etti. Kedinin daha önce de kaybolup geri geldiğini ancak bu kez geri dönmediğini belirtti.

Eşinin Tepkisi

Hamza Eğri, yurt dışında çalışmaya gitmeden önce eşine, "Kediye iyi bak, bir şey olmasın. Ona bir şey olursa seni boşarım" dediğini aktardı. Zeynep Eğri, hem kedisinin kaybolmasına hem de eşinin tepkisine çok üzüldüğünü dile getirdi.

Ödül ve Umut

15 bin lira ödül: Kediyi bulana verilecek.

Kediyi bulana verilecek. Kedinin yavruları: Bulana yavrulardan da hediye edilebilecek.

Bulana yavrulardan da hediye edilebilecek. Kedinin çipi: Kayıp kedide çip bulunuyor.

Zeynep Eğri, "Kedimiz bizim her şeyimiz. Onu bulana 15 bin lira ödül vereceğim. Yeter ki kedimizi geri getirsinler" diyerek duygularını paylaştı ve kedisinin bir an önce bulunmasını umut ettiğini söyledi.