Elektrik Üretim ve Depolama Tesisleri Yönetmeliği Değişti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, elektrik üretim ve depolama tesislerine ilişkin kabul yönetmeliğinde önemli değişiklikler yapıldı. "Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu değişikliklerle birlikte, yönetmeliğin bazı maddelerinde yer alan "tesisler" ifadesi "tesisler/üniteler" olarak güncellendi. Ayrıca, yönetmeliğe yeni kısaltmalar ve tanımlar eklendi. Elektrik depolama tesisi (EDT), batarya yönetim sistemi (BYS), elektrik depolama ünitesi (EDÜ), enerji yönetim sistemi (EYS) ve sistem kontrol yazılımı (SKY) gibi kavramların anlam ve kapsamları yönetmeliğe dahil edildi.

Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler

1'inci, 2'nci, 5'inci, 6'ncı, 7'nci, 12'nci ve 16'ncı maddelerdeki "tesisler" ibaresi "tesisler/üniteler" olarak değiştirildi.

ibaresi olarak değiştirildi. Elektrik depolama tesisi ( EDT ), batarya yönetim sistemi ( BYS ), elektrik depolama ünitesi ( EDÜ ), enerji yönetim sistemi ( EYS ) ve sistem kontrol yazılımı ( SKY ) kısaltmaları ile ilgili tanımlar eklendi.

), batarya yönetim sistemi ( ), elektrik depolama ünitesi ( ), enerji yönetim sistemi ( ) ve sistem kontrol yazılımı ( ) kısaltmaları ile ilgili tanımlar eklendi. Kabul başvuru kapsamı ve değerlendirme süreci gibi konularda çeşitli madde ve fıkralar revize edildi.

Sonuç

Bu değişikliklerle birlikte, elektrik üretim ve depolama tesislerinin kabul süreçlerinde daha kapsamlı ve güncel bir yaklaşım benimsenmiş oldu. Yönetmelikte yapılan revizyonlar, sektördeki teknolojik gelişmelerin ve ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağlayacak.