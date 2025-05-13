Sosyal Medya İçin Çekilen Video Can Aldı: 14 Yaşında Çocuk Vefat Etti

Türkiye'den 400 Milyon Dolarlık Yeşil Geçiş Projesi Hamlesi
Türkiye'den 400 Milyon Dolarlık Yeşil Geçiş Projesi Hamlesi
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Bakan Şimşek: Cari Açıkta Olumlu Seyir Devam Ediyor
Bakan Şimşek: Cari Açıkta Olumlu Seyir Devam Ediyor
Şanlıurfa'da Öğretmen Servisleri Kaza Yaptı: 28 Yaralı
Şanlıurfa'da Öğretmen Servisleri Kaza Yaptı: 28 Yaralı
Benzin ve Motorine Büyük Zam Bekleniyor
Benzin ve Motorine Büyük Zam Bekleniyor
İhracatta 17 İl 1 Milyar Doları Aştı, 45 İlde Artış Kaydedildi
İhracatta 17 İl 1 Milyar Doları Aştı, 45 İlde Artış Kaydedildi
Vergi İncelemelerinde Elektronik Sistem Dönemi Başladı
Vergi İncelemelerinde Elektronik Sistem Dönemi Başladı
25 İlde Kamu Görevlisi Kılığında Dolandırıcılara Operasyon
25 İlde Kamu Görevlisi Kılığında Dolandırıcılara Operasyon
Sağanak Yağış ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor
Sağanak Yağış ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor
TPAO ve Çinli Firma Karadeniz'de Enerji Üretimini Artırıyor
TPAO ve Çinli Firma Karadeniz'de Enerji Üretimini Artırıyor
Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3,8 büyüklüğünde deprem oldu
İstanbul'da 3,8 büyüklüğünde deprem oldu
Vergi ve SGK Borcu Olan Belediyeler Dış Borç Alamayacak
Vergi ve SGK Borcu Olan Belediyeler Dış Borç Alamayacak
Bakan Şimşek: Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı
Bakan Şimşek: Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı
Özvar duyurdu: Spor dostu üniversiteler 14 Mayıs'ta açıklanacak
Özvar duyurdu: Spor dostu üniversiteler 14 Mayıs'ta açıklanacak
Erdoğan: Ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kaldı
Erdoğan: Ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kaldı
Bahçeli'den Kabine Toplantısı'na 'ay-yıldız' motifli 102 gül
Bahçeli'den Kabine Toplantısı'na 'ay-yıldız' motifli 102 gül
'Gara'da PKK ile sıcak çatışmaya girildi' iddiası yalanlandı
'Gara'da PKK ile sıcak çatışmaya girildi' iddiası yalanlandı
Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açmıştır
Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açmıştır
Normal doğumla ilgili mobil uygulama geliyor
Normal doğumla ilgili mobil uygulama geliyor
Erdoğan: Kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz
Erdoğan: Kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz
Fidan: PKK'nın Fesih Kararı Barış İçin Tarihi Bir Adım
Fidan: PKK'nın Fesih Kararı Barış İçin Tarihi Bir Adım
Apple, iPhone Fiyatlarına Zam Yapmayı Planlıyor
Apple, iPhone Fiyatlarına Zam Yapmayı Planlıyor
Amasya Tekrar Sallandı! 4.2 Büyüklüğünde Deprem
Amasya Tekrar Sallandı! 4.2 Büyüklüğünde Deprem
Adalet Bakanı Tunç: Terörle Mücadelede Yeni Dönüm Noktası
Adalet Bakanı Tunç: Terörle Mücadelede Yeni Dönüm Noktası
Bakanlık'tan 'Milleyha Kuş Cenneti' için koruma kararı
Bakanlık'tan 'Milleyha Kuş Cenneti' için koruma kararı
AK Parti'den, PKK'nın Fesih ve Silah Teslimine Yönelik Açıklama
AK Parti'den, PKK'nın Fesih ve Silah Teslimine Yönelik Açıklama
Sandalyesini çektiği Down sendromlu öğrenciyi yere düşürdü
Sandalyesini çektiği Down sendromlu öğrenciyi yere düşürdü
PKK Fesih Kararını Açıkladı
PKK Fesih Kararını Açıkladı
Ev Kadınlarına Emeklilik ve Doğum İzni Düzenlemeleri
Ev Kadınlarına Emeklilik ve Doğum İzni Düzenlemeleri
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sosyal Medya İçin Çekilen Video Can Aldı: 14 Yaşında Çocuk Vefat Etti

Adana'da motosiklet üzerinde sosyal medya videosu çeken iki gençten biri, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu arkadaşının ölümüne neden oldu. Olay sonrası gözaltına alınan M.E.Ş. tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 09:55, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 09:57
Yazdır
Sosyal Medya İçin Çekilen Video Can Aldı: 14 Yaşında Çocuk Vefat Etti

Adana'da yaşanan trajik bir olayda, 16 yaşındaki bir çocuğun sosyal medya için tabanca ile çektiği video sırasında, kazayla 14 yaşındaki arkadaşının ölümüne neden olduğu ortaya çıktı. Olay, 21 Nisan tarihinde Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki Murat Aras H'ın kullandığı motosikletin arkasında oturan 16 yaşındaki M.E.Ş., sosyal medya için video çekmeye başladı. Bu sırada M.E.Ş.'nin elindeki tabanca kazara ateş aldı ve kurşun, motosikleti süren Hirman'a isabet etti.

Ağır yaralanan Hirman için M.E.Ş. hemen 112 Acil Komuta Merkezi'ni arayarak "Arkadaşım vuruldu" ihbarında bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hirman'ı Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan çocuk, 9 gün süren yaşam mücadelesini tüm müdahalelere rağmen kaybetti.

Olayın İncelenmesi ve Sonuçları

  • Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, silahın kazara ateş aldığı belirlendi.
  • Gözaltına alınan M.E.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber