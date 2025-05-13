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BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı: 9.719,01 Puan

BIST 100 endeksi güne yüzde 0,29 düşüşle başladı. Bankacılık ve holding endekslerinde kayıplar yaşanırken, yatırımcılar veri akışını izliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 10:00, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 10:01
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BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı: 9.719,01 Puan

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,29 düşüşle 9.719,01 puandan başladı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,80 değer kazanarak 9.747,07 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,06 puan ve yüzde 0,29 azalışla 9.719,01 puana indi.

Sektör Endekslerinde Son Durum

  • Bankacılık endeksi yüzde 0,41 değer kaybetti.
  • Holding endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti.
  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,63 ile gıda içecek oldu.
  • En fazla kaybettiren ise yüzde 1,34 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

Küresel piyasalar, ABD ve Çin'in karşılıklı gümrük vergilerini geçici olarak düşürme konusunda anlaşmasının etkisiyle pozitif bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Yurt İçi Gündem ve Beklentiler

Yurt içinde bugün açıklanacak mart ayına ilişkin ödemeler dengesi verisi yatırımcıların odağına yerleşti. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mart ayında 3 milyar 936 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında ise 19 milyar 650 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini öngördü.

Piyasa Takibi ve Teknik Seviyeler

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de enflasyonun takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.600 seviyeleri destek, 9.800 ve 9.900 puan ise direnç konumunda bulunuyor.

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