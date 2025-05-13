Yusuf Tekin: Türkçemiz Köklerden Geleceğe Uzanıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Tekin, paylaşımında dilin kimlik olduğunu ve dilin sınırlarının medeniyetin sınırlarını belirlediğini vurguladı. Asırlardan süzülüp gelen ve her çağda söze nefes olan Türkçemizin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile köklerden geleceğe uzandığını belirtti. Türk Dil Bayramı'nın önemine dikkat çeken Tekin, bu özel günü kutladı.

Dil, kimliktir. Dilin sınırları, medeniyetin sınırlarını belirler.



Asırların içinden süzülüp gelen, her çağda söze nefes olan Türkçemiz; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile köklerden geleceğe uzanıyor.



Türk Dil Bayramı'mız kutlu olsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/VfuMgInGC1 Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) May 13, 2025

Yusuf Tekin'in Türk Dil Bayramı Mesajı

"Dil, kimliktir."

"Dilin sınırları, medeniyetin sınırlarını belirler."

"Asırların içinden süzülüp gelen, her çağda söze nefes olan Türkçemiz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile köklerden geleceğe uzanıyor."

"Türk Dil Bayramı'mız kutlu olsun."

Türk Dil Bayramı'nın Önemi

Türk Dil Bayramı, Türkçenin zenginliğini ve köklü geçmişini kutlamak için her yıl 13 Mayıs'ta çeşitli etkinliklerle anılır. Bu özel gün, dilimizin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük bir öneme sahiptir.