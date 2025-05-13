Cari açık martta beklentiyi aştı!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Mart ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini yayımladı. Buna göre, cari açık martta 4 milyar 87 milyon dolarla piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 10:18, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 10:21
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini yayımladı.
Buna göre, Mart ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 87 milyon dolar açık verdi.
Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1 milyar 471 milyon dolar fazla gerçkelti. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 840 milyon dolar oldu.
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mart ayında 3 milyar 936 milyon dolar açık vereceğini tahmin etmişti.
Şubatta cari açık 4,4 milyar dolar olarak açıklanmıştı.