Cari açık martta beklentiyi aştı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini yayımladı.

Buna göre, Mart ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 87 milyon dolar açık verdi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1 milyar 471 milyon dolar fazla gerçkelti. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 840 milyon dolar oldu.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mart ayında 3 milyar 936 milyon dolar açık vereceğini tahmin etmişti.

Şubatta cari açık 4,4 milyar dolar olarak açıklanmıştı.