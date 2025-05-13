İhracatta 17 İl 1 Milyar Doları Aştı, 45 İlde Artış Kaydedildi
Ticaret Bakanlığı verilerine göre 17 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. 45 ilde ise ihracat artışı yaşandı. Detaylar haberimizde.
Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde, 17 ilde 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirilirken, 45 ilde ise ihracat artışı kaydedildiğini açıkladı. Bakanlık, yılın ilk dört ayında ihracat performansının birçok ilde yükseldiğini belirtti.
İhracatta Lider İller
Nisan ayında faaliyet illeri bazında ihracatta İstanbul, 4 milyar 151 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. Onu 2 milyar 840 milyon dolar ile Kocaeli, 1 milyar 981 milyon dolar ile İzmir, 1 milyar 520 milyon dolar ile Bursa ve 1 milyar 79 milyon dolar ile Tekirdağ takip etti.
İhracat Artışında Öne Çıkan İller
- Kocaeli, geçen yılın aynı ayına göre ihracatını 501 milyon dolar artırarak ilk sırada yer aldı.
- Bursa, 210 milyon dolar artışla ikinci oldu.
- Ankara, 131 milyon dolar artışla üçüncü sırada yer aldı.
- Çorum, 123 milyon dolar artışla dördüncü oldu.
- Tekirdağ, 88 milyon dolar artışla beşinci sırada yer aldı.
Dikkat Çeken Artış ve Düşüşler
- Eskişehir: %22,5 ihracat artışı
- Çorum: %54,1 ihracat artışı
- Denizli: %15,3 ihracat artışı
- Gaziantep: %10,1 ihracat artışı
- Sakarya: %-15,5 ihracat düşüşü
- Hatay: %-4,8 ihracat düşüşü
- Mersin: %-3,4 ihracat düşüşü
Müreffeh Bir Türkiye Hedefleniyor
Ticaret Bakanlığı, yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat hedefi doğrultusunda pazar ve ürün çeşitlendirme stratejileriyle ihracatı artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Ayrıca, ihracatın ülke geneline yayılması ve yerelde üretim ile istihdam artışıyla daha müreffeh bir Türkiye hedeflendiği vurgulandı.