Benzin ve Motorine Büyük Zam Bekleniyor

Brent petrol fiyatlarının küresel piyasalarda yükselmesiyle birlikte, Türkiye'de akaryakıt fiyatları yeniden artış trendine girdi.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, hafta içinde benzine 1,50 TL, motorine ise 1,30 TL zam yapılması öngörülüyor. Bu zamların ardından litre fiyatları birçok şehirde rekor seviyelere ulaşacak. Özellikle yaz sezonu öncesi bu artışlar, ulaşım ve taşımacılık maliyetlerinde de yükselişe neden olabilir. Brent petrolün varil fiyatı 66,02 dolar seviyesine çıkarken, Batı Teksas tipi ham petrolün fiyatı 63,14 dolar oldu. ABD ve Çin arasındaki ekonomik temaslar ile gümrük vergilerindeki değişiklikler, enerji piyasalarında iyimserliği artırarak fiyatların yükselmesine yol açtı.

Yeni Zamlarla Akaryakıt Fiyatları

Benzin İstanbul: 46,77 TL Ankara: 47,40 TL İzmir: 47,74 TL

Motorin İstanbul: 45,50 TL Ankara: 46,32 TL İzmir: 46,65 TL



Zam Öncesi Akaryakıt Fiyatları (13 Mayıs 2025)

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin: 45,27 TL Motorin: 44,20 TL LPG: 26,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası: Benzin: 45,12 TL Motorin: 44,08 TL LPG: 25,59 TL

Ankara: Benzin: 45,90 TL Motorin: 45,02 TL LPG: 26,09 TL

İzmir: Benzin: 46,24 TL Motorin: 45,35 TL LPG: 26,04 TL



Petrol Fiyatlarının Yükselme Nedenleri

Brent petrolün varil fiyatı, ABD ile Çin arasında İsviçre'de gerçekleştirilen ekonomik temasların ardından yükseldi. ABD'nin Çin'e yönelik bazı gümrük vergilerini geçici olarak düşürmesi ve karşılıklı iş birliği mesajları, enerji piyasalarında iyimserliği artırdı. Bu gelişmeler küresel petrol fiyatlarında hızlı bir artışı tetikledi.

Diğer Piyasalarda Son Durum

Altın fiyatı: Yüzde 3 gerileyerek 3.228 dolara düştü.

Yüzde 3 gerileyerek 3.228 dolara düştü. Dolar Endeksi: 101,159 ile son bir ayın en düşük seviyesini gördü.

101,159 ile son bir ayın en düşük seviyesini gördü. Bitcoin: 105.646 dolara yükseldi.

Sonuç: Akaryakıtta Zam Trendi Devam Ediyor

Küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş, iç piyasada benzin ve motorin fiyatlarına doğrudan yansıyor. Bu hafta yapılması beklenen zamlarla birlikte sürücüler daha yüksek maliyetlerle karşılaşacak. Yeni fiyatlar özellikle yaz sezonu öncesi ulaşım ve taşımacılık maliyetlerini artırabilir.