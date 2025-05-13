THY'den Yeni Kural: Kemer İkazı Sönmeden Kalkmak Yasaklandı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yeni Yolcu Anonsları Genelgesi kapsamında, uçaklarda kemer ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkan yolculara para cezası geliyor. Türk Hava Yolları (THY), uçuş güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir uygulamayı devreye soktu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı genelgeyle birlikte, uçağın park pozisyonuna tam olarak ulaşmadan önce emniyet kemeri ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkan yolcular artık ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Bu düzenleme ile hem yolcu güvenliği hem de kabin ekibinin sorumluluğu artırılmış oldu.

Yeni Uygulamanın Detayları

Kural Dışı Hareket Eden Yolcu statüsünde değerlendirilecek yolcular, inişten sonra uçak tamamen durmadan ayağa kalkarsa veya baş üstü dolaplarını açarsa idari para cezası ile karşılaşacak.

statüsünde değerlendirilecek yolcular, inişten sonra uçak tamamen durmadan ayağa kalkarsa veya baş üstü dolaplarını açarsa idari para cezası ile karşılaşacak. Kabin ekipleri, iniş sonrası yapılan "veda anonsunun" hemen ardından, yolculara kemer ikaz ışığı sönmeden kalkmamaları gerektiğine dair özel bir uyarı anonsu yapmak zorunda olacak.

Genelge Yürürlüğe Girdi

SHGM tarafından yayınlanan genelgede şu ifadelere yer veriliyor:

"Yolcu taşımacılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış ticari hava taşıma işletmelerince gerçekleştirilen uçuşlar esnasında yolculara yönelik yapılan anonslarda; uçakta sigara ve tütün mamulleri kullanan yolcular ile uçak park pozisyona gelmeden ve kemer ikaz ışıkları sönmeden ayağa kalkarak intizamı bozan yolcuları uyarmak, bu türden yolcuları disipline etmek ve yolcuların farkındalığını arttırmak maksadıyla revizyon yapılarak standart güncel anonsların ivedilikle uygulamaya koyulmasını teminen hazırlanan UOD - 2025/01 No.lu "Yolcu Anonsları Genelge"si Genel Müdürlük Makamı tarafından 02.05.2025 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.