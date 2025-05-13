Şanlıurfa'da Öğretmen Servisleri Kaza Yaptı: 28 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmenleri taşıyan iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 28 kişi yaralandı. Olay, Siverek-Karacadağ kara yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. M.S. yönetimindeki 63 N 3657 plakalı servis minibüsü, yola çıkan hayvana çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada aynı güzergahta seyir halinde olan B.C. idaresindeki 63 S 6325 plakalı servis minibüsü, önündeki araca çarptı.

Kaza Sonrası Müdahale

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 28 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öğretmenlerin Durumu

Öğretmenlerin, bölgedeki kırsal Faydalı ve Erkonağı okullarında görev yaptıkları, sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.