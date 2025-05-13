İşsizlik Sigortası Fonu 427 Milyar Liraya Ulaştı

İşsizlik Sigortası Fonu, bu yılın ilk dört ayında 68,5 milyar lira büyüyerek, 427 milyar 483 milyon liralık varlığa ulaştı. 1999 yılında yasalaşan ve ilk ödemesini Haziran 2002'de gerçekleştiren fon, işsiz kalan sigortalıların gelir kaybını telafi etmeye devam ediyor. Geçen yılı 358 milyar 971 milyon lira ile kapatan fon, sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payı geliriyle büyümesini sürdürüyor.

Bu yılın ilk dört ayında fonun gelirleri 146 milyar 83 milyon lira olurken, giderleri ise 77 milyar 572 milyon lira olarak gerçekleşti. En büyük gelir kalemi 68 milyar 939 milyon lira ile işçi ve işveren primleri oldu. Başlıca giderler ise 24 milyar 715 milyon lira ile işsizlik ödeneği ve 26 milyar 715 milyon lira ile teşvik ve destek ödemeleri olarak kaydedildi.

İşsizlik Ödeneği ve Hesaplama Yöntemi

İşsizlik ödeneği hesaplamasında sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınır. Ödenek miktarı, işten ayrılmadan önceki son dört aylık kazancın yüzde 40'ı olarak hesaplanır; ancak bu tutar asgari ücretin yüzde 80'ini aşamaz. Hesaplanan rakamdan binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılır.

2025'te dört ay çalışıp işsiz kalan bir kişi için en düşük işsizlik ödeneği mevcut asgari ücretle 10 bin 323 lira olarak uygulanıyor.İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Şartları

Kişinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması gerekir.

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması gerekir.

hizmet akdine tabi olması gerekir. Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekir.

ödemiş olması gerekir. Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a şahsen veya elektronik ortamda başvurulması gerekir.

Süreye Göre İşsizlik Ödeneği Hakları

600 gün sigortalı çalışıp prim ödeyenlere 180 gün

sigortalı çalışıp prim ödeyenlere 900 gün sigortalı çalışıp prim ödeyenlere 240 gün

sigortalı çalışıp prim ödeyenlere 1080 gün sigortalı çalışıp prim ödeyenlere 300 gün

İşsizlik ödeneği, sigortalılık süresine göre belirlenen bu süreler boyunca ödenmektedir.