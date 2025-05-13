Mansur Yavaş'tan PKK'nın Fesih Kararına Net Mesaj

Mansur Yavaş, PKK'nın fesih kararı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye hepimizin hedefidir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını üzecek herhangi bir taviz, terör örgütü mensuplarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devletini pazarlık yapıyor noktasına getirecek girişime izin verilemez" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Açıklamaları

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, PKK'nın fesih kararına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yavaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: