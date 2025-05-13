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MSB: Antalya Açıklarında Helikopter Acil İniş Yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, Antalya açıklarında uçuş yapan Deniz Kuvvetleri'ne ait SH-70 helikopterinin teknik arıza sonucu denize acil iniş yaptığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 11:41, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 11:43
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MSB: Antalya Açıklarında Helikopter Acil İniş Yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya açıklarında uçuş yapan Deniz Kuvvetlerine ait bir SH-70 helikopterinin teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını açıkladı. Olay, DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında gerçekleşti. Helikopterde görevli olan dört personelin sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrol amaçlı hastaneye sevk edildikleri bildirildi. Bu tür olaylarda personelin hızlı ve güvenli bir şekilde tahliye edilmesi, askeri tatbikatların güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Olayın Detayları

  • DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı sırasında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti gerçekleştirildi.
  • Deniz Kuvvetlerine ait bir SH-70 helikopteri teknik arıza nedeniyle denize acil iniş yaptı.
  • Helikopterde bulunan dört personelin sağlık durumu iyi.
  • Personel, kontrol amacıyla hastaneye sevk edildi.

Önemli Bilgiler

Teknik arızalar nedeniyle yapılan acil inişlerde, personelin sağlığının korunması ve hızlı müdahale büyük önem taşır. Bu olayda da tüm personelin sağlık durumunun iyi olması sevindirici bir gelişmedir.

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