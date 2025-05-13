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Yerlikaya: Kardeşliğin, huzurun, birliğin önünü açan tarihi bir adım

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Bu kardeşliğin, huzurun, birliğin önünü açan tarihi bir adımdır" ifadesini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 12:47, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 13:00
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Yerlikaya: Kardeşliğin, huzurun, birliğin önünü açan tarihi bir adım

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kardeşliğin, huzurun, birliğin önünü açan tarihi bir adımdır" ifadesini kullandı. Bakan Yerlikaya, 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair sosyal medya üzerinden bir video paylaştı. Videoda, 2002'den 2025 yılına kadar yaşanan değişim detaylı şekilde anlatıldı. Yerlikaya, bu sürecin Türkiye'nin birliği ve huzuru için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Terörsüz Türkiye Süreci

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve "Terörsüz Türkiye"yi anlatan klip, bir dönem adı terör olaylarıyla anılan Mardin Nusaybin'de başlıyor. 2002'de AK Parti iktidarının gelişiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birlik ve beraberlik mesajı klipte yer aldı. Bugün gelinen noktanın, Türk'üyle Kürt'üyle 86 milyonun dirayeti ve millet iradesinin zaferi olduğu vurgulandı.

22 Yıllık Mücadele ve Sonuçları

  • 22 yıldaki terörle mücadele sürecinin anlatıldığı klipte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Memleket İsterim" şiirini seslendirdiği anlar yer aldı.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin kararlılığıyla terörle mücadelede tarihi bir kapının aralandığına dikkat çekildi.
  • Bakan Yerlikaya, "Terör bitiyor. Bugün gelinen nokta, Türk'üyle Kürt'üyle 86 milyonun dirayeti ve millet iradesinin zaferidir" sözleriyle sürecin önemini bir kez daha vurguladı.

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