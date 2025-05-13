Yılmaz: Bağımlılıklarla mücadele, devlet politikamızın bir parçası

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Aile kurumunun çok daha güçlü hareket etmesiyle bağımlılıklarla mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. Yeşilay tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde Bakırköy'deki bir otelde düzenlenen 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi'nde konuşan Yılmaz, kongrenin işbirliğini, yenilikçi politika önerilerini ve bilimsel katkıyı daha da güçlendireceğini belirtti.

Bağımlılıkların Çok Boyutlu Yapısı

Yılmaz, bağımlılık olgusunun yalnızca uyuşturucu ve sigara gibi maddelere indirgenemeyecek kadar çok boyutlu bir yapıya büründüğünü, artık karşılarında fark edilmesi zor ama etkisi güçlü bir tablo olan davranışsal bağımlılıklar olduğunu vurguladı. Davranışsal bağımlılığın, sosyal medya, dijital oyunlar, çevrim içi alışveriş, kumar ya da ekran başında geçirilen süre gibi davranışların kişinin kendi kontrolünden çıkması ve istemese bile bu davranışları sürdürmesi olduğunu belirtti.

Bağımlılıkların Topluma Etkisi

"Bağımlılıklar esas itibarıyla insanın özgürlüğünü kısıtlıyor." diyen Yılmaz, özgürlük söylemi altında bağımlılıkları teşvik edici bir ortam oluşturmak yerine, gerçek anlamda özgürlük için insanların bu bağımlılıklardan kurtarılmasına yönelik işbirliği yapılması gerektiğini ifade etti.

Gençler ve Çocuklar Üzerindeki Etkiler

Akıllı telefonlar ve tabletler yoluyla sürekli uyaranlara maruz kalındığını belirten Yılmaz, "Kumar, bilgisayar oyunları ve sosyal medyanın kontrolsüz kullanımı gibi alışkanlıklar, özellikle gençlerimizi ve çocuklarımızı sessizce etkisi altına almaktadır." dedi. Telefonsuz kalma ve gelişmeleri kaçırma korkusu ile internetsiz kalma gibi yeni nesil kaygı bozukluklarının ortaya çıktığını aktardı.

Kurumlar Arası İşbirliğinin Önemi

"Kurumlar arası çok daha güçlü işbirliklerinin yapılması son derece hayati" diyen Yılmaz, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre kadınların yaklaşık %5,5'inin, erkeklerin ise %11,9'unun kumar nedeniyle zarar gördüğünü hatırlattı. Oyun oynama bozukluğunun Uluslararası Hastalık Sınıflandırılması'na eklendiğini ve Avrupa Parlamentosu'nun dijital bağımlılıklar için önlemler alınmasını talep ettiğini belirtti.

Dijital Mecralar Komisyonu'nun çalışmaları

Eğitimden sosyal hizmete kadar birçok kurumun ortak sorumluluğu

İnterdisipliner yaklaşımların gerekliliği

Bütüncül Mücadele ve Yerel Düzeyde Çalışmalar

Türkiye olarak bağımlılıkla mücadeleyi sadece sağlık değil, eğitim, toplum ve dijital yaşam boyutlarıyla birlikte ele aldıklarını belirten Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın da bu alanda büyük destek sunduğunu aktardı.

Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın birçok kurumun işbirliğiyle uygulandığını söyledi. Yerel düzeyde ise valiliklerin başkanlığında çalışan Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulları'nın önemine dikkat çekti.

Teknolojinin Bilinçli Kullanımı

"Amacımız teknolojinin faydalı, bilinçli bir şekilde kullanımını sağlamak." diyen Yılmaz, Sağlıklı Hayat Merkezleri bünyesinde görev yapan psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimcilerin teknoloji ve internetin güvenli kullanımı konusunda bireysel danışmanlık hizmeti sunduğunu belirtti.

Sanal Kumar ve Önleyici Mekanizmalar

Son dönemde sanal kumarın Türkiye'de daha fazla gündem olduğunu belirten Yılmaz, bu konuda kurumlarla toplantılar gerçekleştirdiklerini ve bir eylem planı oluşturduklarını dile getirdi. Finansal hareketlerin kontrolünün sanal kumarla mücadelede önemli olduğunu vurguladı.

Risklerin önceden tespiti ve azaltılması

Eğitim sistemi içinde riskli çocukların belirlenmesi

Yapay zeka ile risk analizlerinin yapılması

Sivil Toplumun Rolü

Yılmaz, özellikle bağımlılık alanında sivil toplum kuruluşlarının ve kamunun birlikte çalışması gerektiğine dikkat çekti.

Kongre Katılımcıları ve Hediyeler

Kongreye; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, alanında uzman konuşmacılar ve davetliler katıldı.

Konuşmasının ardından Dinç, Yılmaz'a, madde kullanımı bozukluğu olan birinin Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) atölyesinde yaptığı çini çalışmasını hediye etti.