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Fahrettin Altun: Terörsüz Türkiye Hedefine Kararlılıkla İlerliyoruz

Fahrettin Altun, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Türkiye'nin Balkanlar ve küresel barış için attığı adımları anlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 12:50, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 15:40
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Terör sorununu kalıcı olarak çözme iradesini güçlü şekilde ortaya koyuyor, 'Terörsüz Türkiye'yi adım adım inşa ediyoruz." dedi. Altun, Türkiye-Balkanlar Medya Forumu: İletişim Çağında Ortak Geleceğin İnşası programına katılarak, Balkanlar'la ortak bağlara ve tarihe vurgu yaptı. 1936'da Bükreş'te düzenlenen "Balkan Matbuat Konferansı" ve ardından kurulan "Balkan Matbuat Birliği"nin önemine değindi. 1937'de Atina'da yapılan kongre ve İstanbul'daki ikinci kongreyle birlikte, "Balkan Matbuat Birliği Türk Milli Komitesi"nin Ankara'da faaliyetlerine başladığını hatırlattı.

Balkanlar ve Küresel Gelişmeler

Altun, geçmişte ataların savaş rüzgarlarının estiği bir dünyada "daha iyi bir geleceği nasıl inşa edebiliriz" sorusuna cevap aradıklarını, bugün de belirsizlik çağında aynı soruya cevap aramak için bir araya geldiklerini belirtti. Bölgesel gerilimlerin küresel ölçekte derin kırılmalara yol açtığına dikkat çekerek, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını ve Rusya-Ukrayna savaşını örnek gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barış müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Balkanlar'ın İstikrarı ve Türkiye'nin Rolü

"Gerilimlerin büyüdüğü, belirsizliklerin arttığı bu ortamda Balkanlar'ın istikrarı, huzuru ve refahı bizim için öncelikli meseleler arasındadır." diyen Altun, bölgedeki ekonomik kırılganlık, göç, istihdam ve altyapı sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirilmesinin önemini vurguladı. Türkiye'nin küresel adalet için çalıştığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya Beşten Büyüktür" ile "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" çağrılarının bu adalet arayışının yansıması olduğunu belirtti.

"Terörsüz Türkiye" Hedefi

Altun, "Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik gayretlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesiyle en kritik eşiğin geride bırakıldığını ifade etti. PKK'nın kendini feshettiğini açıkladığını ve bugüne kadar terör nedeniyle on binlerce insanın hayatını kaybettiğini belirterek şehitleri minnetle andı.

  • Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığı
  • Toplumsal huzurun korunması
  • Kötücül odakların etkisiz hale getirilmesi
  • Suni gündemlerle toplumda endişe yaratma çabalarının başarısız olması

Balkanlar ile İlişkiler ve İşbirliği

Türkiye'nin istikrarlaştırıcı bir güç olarak Balkanlar'da insani bir perspektifle varlık gösterdiğini belirten Altun, 2000'lerden bu yana ilişkilerin çok boyutlu şekilde güçlendiğini söyledi. Bölgedeki ülkelerle "Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi" mekanizmalarının tesis edildiğini, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nde aktif rol oynandığını ve üçlü istişare mekanizmalarının kurulduğunu aktardı.

  • Bölgesel işbirliği platformları
  • Serbest ticaret anlaşmaları ve vizesiz seyahat rejimleri
  • Diplomatik temaslar ve çok sayıda anlaşma
  • Bölgeye yönelik sosyal ve kültürel destekler

Medya Alanında İşbirliği ve Dezenformasyonla Mücadele

Altun, TRT Balkan dijital haber platformunun önemli bir boşluğu doldurduğunu ve Anadolu Ajansı'nın Balkan Haber Ajansları Birliği-Güneydoğu Avrupa'nın başkanı olarak bölgede güçlü bir medya ekosistemine katkı sunduğunu belirtti. Türkiye'nin dezenformasyona karşı teyakkuz halinde olduğunu ve 2 bin 200'ün üzerinde yalan haberin ifşa edildiğini söyledi.

  • TRT Balkan'ın medya alanındaki yenilikçi çalışmaları
  • Anadolu Ajansı'nın bölgesel medya işbirliği
  • Dezenformasyonla mücadelede kurumsallaşma ve tecrübe paylaşımı
  • Medyanın ayrıştırıcı dilden arınması gerekliliği

Gönül Coğrafyası ve Medya İşbirliği

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in "Nehir üzerinde köprüleri yeniden inşa etmek için, ilk önce insanların kalbinde onları yeniden yeşertmeliyiz" sözünü hatırlatan Altun, iletişimin kalbi bağlar kuran bir süreç olduğunu vurguladı. Türkiye-Balkanlar Medya Forumu'nun hayırlara vesile olmasını temenni etti.

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