İstanbul'da 250 Milyon Liralık Değerli Taş Kaçakçılığı Engellendi

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, toplamda 151 kilo 361 gram pırlanta, zümrüt, yakut gibi değerli taşlar ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla değerli taş kaçakçılığı yapan şüphelilerin tespit edilip yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin son dönemde hava yolunu kullandığını belirleyerek İstanbul Havalimanı'na odaklandı ve burada yurt dışından ülkeye giriş yapan, şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi durdurarak arama gerçekleştirdi.

Operasyonun Detayları

Şüphelinin üst aramasında 58 gram pırlanta ele geçirildi.

ele geçirildi. Yasa dışı yollarla ülkeye getirilen değerli taşların Fatih'te bir adrese ulaştırıldığı ve burada merdiven altı atölyelerde işlenerek piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

Operasyon sonucunda belirlenen adreste ikinci şüpheli de yakalandı.

Ele Geçirilen Değerli Taşlar

Pırlanta

Zümrüt

Yakut

Kuvars

Sedef

Ametist

Aramalarda piyasa değeri 250 milyon lira olduğu belirlenen değerli taşlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede suç unsurlarının sergilendiği alanı ziyaret ederek bilgi aldı ve görevli personeli tebrik etti.