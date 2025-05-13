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Bakanlık 2.550 Zararlı İçeriğe Müdahale Etti: Dijital Güvenlik Ön Planda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya ve dijital platformlarda çocuklara zarar verebilecek içeriklere karşı hızlı müdahale ediyor. Ayrıca ailelere yönelik eğitim ve farkındalık programlarıyla dijital bağımlılıkla mücadeleye öncülük ediyor. Bakanlık, güvenli dijital ortamlar oluşturmak için sosyal medya temsilcileriyle iş birliği yapıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 13:14, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 13:15
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Bakanlık 2.550 Zararlı İçeriğe Müdahale Etti: Dijital Güvenlik Ön Planda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, internet ortamında çocukların gelişimini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen 2 bin 550 zararlı içeriğe müdahale edildiğini açıkladı. Yeşilay ev sahipliğinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğiyle Bakırköy'de düzenlenen 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi'nde konuşan Göktaş, internet, oyun ve kumar gibi davranışsal bağımlılıkların önemine dikkat çekti.

Davranışsal Bağımlılıklar ve Etkileri

Göktaş, davranışsal bağımlılığın fark edilmesinin çoğu zaman sanılandan daha zor olduğunu belirtti. Bu tür bağımlılıklar, hayatın olağan akışı içinde gizli kalabilir ve bireyin ruhunu, ilişkilerini, yaşam kalitesini sessizce ele geçirebilir. Özellikle teknolojiyle iç içe yaşayan çocuklar ve gençler için bu durumun çok daha sinsi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Sosyal Medyanın Olumsuz Etkileri

Bir sosyal medya şirketinin raporuna göre, sosyal medya kullanımı çok sayıda negatif ruhsal etkiyle bağlantılı. Bu etkiler arasında analitik beceri, hafıza oluşumu, empati kaybı ve anksiyete artışı yer alıyor. Ayrıca sosyal medyanın uykuya, iş yeri ve okul sorumluluklarına, yakınlarla kurulan bağlara zarar verdiği açıkça ifade ediliyor.

Bağımlılıkla Mücadele Çalışmaları

Bakan Göktaş, amaçlarının insan sağlığına ve toplum huzuruna zarar veren bağımlılığın her çeşidiyle mücadele etmek olduğunu vurguladı. Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu ile ulusal ve uluslararası düzeyde politika süreçleri yürütülüyor. Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı ile bağımlılık tehdidine karşı bütüncül bir yol haritası izleniyor.

  • Erken müdahale programları
  • Aile danışma merkezleri
  • Yerel işbirlikleri
  • Sosyal Uyum Süreci Danışmanlığı modeliyle 18 yaş üstü bağımlı bireylerin topluma kazandırılması

Sosyal Medya Çalışma Grubu ve DUY İhbar Platformu

Sosyal Medya Çalışma Grubu ile sosyal medyadaki içerikler yakından takip ediliyor. Çocukları zararlı yayınlardan korumak için koruyucu ve önleyici tedbirler alınıyor. Vatandaşların çocukları için tehdit oluşturduğunu düşündükleri içerikleri kolayca bildirebilmeleri amacıyla DUY İhbar Platformu oluşturuldu ve sadece geçen yıl 2 bin 550 içeriğe müdahale edildi.

Dijital Bağımlılıkla Mücadele ve Eğitimler

Zararlı içeriklere karşı hızlı aksiyon alındığını belirten Göktaş, dijital bağımlılığı öncelikli bir sorun olarak ele aldıklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl düzenlenen Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştaylarında ebeveynler ve çocuklarla bir araya gelindi. Elde edilen en önemli bulgu; ebeveynlerin ve çocukların dijital dünyanın getirdiği risklerin farkında olduğu ve bu konuda eğitim ile farkındalık programlarının yaygınlaştırılması gerektiğiydi.

  • Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri ile toplumun farklı kesimlerine farkındalık kazandırılması
  • Aile Eğitim Programı kapsamında ebeveynlerin bilinçlendirilmesi
  • Sosyal medya platformlarının temsilcileriyle düzenli görüşmeler
  • Çocukların takibini kolaylaştıracak uygulamalar üzerinde çalışmalar
  • Daha güvenli bir dijital dünya için yeni yasal düzenlemeler hazırlığı

Aile Yılı ve Bağımlılıkla Mücadelede Ailenin Rolü

Bakan Göktaş, bağımlılığın artık cepte taşınan küçük bir ekrandan başladığına dikkat çekerek, bu bağımlılıkların panzehirinin teknolojiyle savaşmak değil, aileyle yeniden bağ kurmak olduğunu belirtti. Bu nedenle 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini açıkladı. Bağımlılıkla mücadelenin aileyle başladığını ve bu kongrenin de davranışsal bağımlılıkla mücadelede ailenin gücüne olan inancın somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

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