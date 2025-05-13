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Cari Açıkta Düşüş: İhracat Artışı Ekonomiye Yansıyor

Cari işlemler açığı mart ayında ihracat artışıyla geriledi. Bakan Bolat, desteklerle ihracatın büyüdüğünü açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 13:47, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 13:48
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Cari Açıkta Düşüş: İhracat Artışı Ekonomiye Yansıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ekonomideki korumacılık eğilimleri ve dış ticaret politikalarındaki artan belirsizliklerin yoğunlaştığı bir dönemde, cari işlemler açığında düşüş gerçekleştiğini bildirdi. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan mart ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. Cari işlemler hesabındaki olumlu gelişmenin, mal ve hizmetler ihracatındaki artışların etkisiyle mart ayında da devam ettiğini belirten Bolat, martta cari işlemler açığının mal ihracatındaki artışın etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 1 gerilemeyle 4 milyar 87 milyon dolar olduğunu ifade etti.

Cari İşlemler Açığında Düşüş

Bolat, geçen yıl martta 26,4 milyar dolar olan yıllıklandırılmış cari işlemler açığının bu yılın aynı döneminde 12,6 milyar dolara düştüğüne işaret ederek, küresel ekonomideki korumacılık eğilimleri ve dış ticaret politikalarındaki artan belirsizliklerin yoğunlaştığı bir dönemde cari işlemler açığında düşüş gerçekleştiğini vurguladı.

Altın ve Enerji Hariç Cari İşlemler Dengesi

Altın ve enerji hariç cari işlemler dengesinin martta 1,5 milyar dolarla fazla verdiğini bildiren Bolat, yıllıklandırılmış bazda hizmet ihracatının martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 artışla 115,9 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

Bakanlık Destekleri ve Gelecek Beklentileri

  • Yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artışla 379,3 milyar dolara yükseldi.
  • Ticarette artan korumacı eğilimler, Avrupa Birliği'ndeki zayıf ekonomik görünüm ve tarife artışlarının getirdiği belirsizliğin hakim olduğu küresel konjonktürün de etkisiyle cari işlemler açığının bu yıl genelinde yukarı yönlü seyredeceği bekleniyor.
  • Bununla birlikte Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) içindeki payı tarihsel ortalamanın altında kalmaya devam edecek.
  • Hükümet olarak mal ve hizmet ihracatını artırmaya ve yerli üreticiyi korumaya yönelik politikalar kararlılıkla sürdürülecek.
  • Cari işlemler hesabında istikrarlı bir seyir sağlanacak ve makroekonomik istikrar güçlendirilecek.

Kalkınma Stratejisi ve Hedefler

Üretim, yatırım, istihdam, ihracat, adil bölüşüm ve katma değerli üretim önceliklerinde oluşturulan kalkınma stratejisiyle, önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisini bölgesinde ve küresel arenada cazibe merkezi olarak öne çıkarmak amacıyla çalışmalar Cumhurbaşkanı'nın önderliğinde kararlılıkla sürdürülecek.

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