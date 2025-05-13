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Murat Kurum'dan Marmara'daki Müsilaj Tehlikesine Uyarı

Bakan Murat Kurum, Marmara Denizi'nde müsilaj tehlikesine karşı belediyeleri uyardı ve verilen sözlerin tutulmasını istedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 14:07, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 14:08
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Murat Kurum'dan Marmara'daki Müsilaj Tehlikesine Uyarı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj tehlikesine karşı önemli uyarılarda bulundu. Bakan Kurum, Marmara'ya kıyısı olan tüm belediyelerden, çok geç olmadan milletimize ve doğamıza verdikleri sözleri yerine getirmelerini beklediğini belirtti. Bakanlık olarak müsilaja karşı belediyelerle imza altına alınan eylem planına sadık bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Kurum, eylem planını beraber hazırladıkları belediyelerin görevlerini yeterince yerine getirmediğini ifade etti. Söz verilen atıksu arıtma tesislerinin artık yapılması gerektiğini söyledi.

Müsilaj Tehlikesi ve Eylem Planı

İklim değişikliğine bağlı deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesi ve gerekli önlemlerin alınmamasıyla kirlilik yükünün artmasının, Marmara'da müsilajın yeniden görülmesine sebep olduğunu belirten Kurum, bakanlık olarak belediyelerle ortak mutabakatla hazırlanan eylem planına sadık kaldıklarını ancak belediyelerin görevlerini yeterince yerine getirmediğini üzüntüyle dile getirdi.

Beklentiler ve Uyarılar

  • Marmara'ya kıyısı olan tüm belediyelerden milletimize ve doğamıza verdikleri sözleri yerine getirmeleri bekleniyor.
  • Müsilaj ve benzeri sorunların yeniden yaşanmaması için söz verilen atık su arıtma tesislerinin artık yapılması gerektiği vurgulandı.
  • Bekleyecek zaman kalmadığı belirtildi.

Çevre ve Depremde Siyaset Olmaz

Bakan Kurum, bu noktada üzerlerine düşeni yapmaya ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Çevrede, depremde siyaset olmaz diyerek, tüm Marmara'da olduğu gibi burada da önlemler alınacağını, denetimlerin daha yoğun yapılacağını ve her türlü yaptırımın uygulanacağının altını çizdi.

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