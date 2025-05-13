BOTAŞ FSRU Ünitesi İlk Kez Yurt Dışında Görev Alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mısır'ın EGAS şirketi ile imzalanan sözleşme kapsamında BOTAŞ'a ait Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi'nin (FSRU) ilk kez yurt dışında görev yapacağını açıkladı. Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi ve heyeti ile bakanlıkta bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu toplantı, iki ülke arasındaki enerji iş birliğini güçlendirmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Türkiye-Mısır Enerji İş Birliğinde Yeni Dönem

Toplantı sonrası, Türkiye-Mısır diplomatik ilişkilerinin 100. yılında enerji alanındaki iş birliğini güçlendirecek iki önemli anlaşmaya imza atıldı. Bayraktar, "Sayın Badawi ile hidrokarbonlar ve madencilik alanlarındaki iş birliğimizi kurumsal bir zemine taşıyan Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldık. Bu kapsamda petrol, doğal gaz, jeotermal, hidrojen ve kritik mineraller gibi stratejik alanlarda ortak çalışmalar yürütecek, teknik bilgi ve uzmanlık paylaşımını artıracağız." ifadelerini kullandı.

İmzalanan Anlaşmaların Detayları

Hidrokarbonlar ve madencilik alanlarında Mutabakat Zaptı imzalandı.

imzalandı. BOTAŞ ile EGAS arasında FSRU sözleşmesi yapıldı.

yapıldı. Petrol, doğal gaz, jeotermal, hidrojen ve kritik minerallerde ortak çalışmalar yürütülecek.

Teknik bilgi ve uzmanlık paylaşımı artırılacak.

BOTAŞ FSRU'su İlk Kez Yurt Dışında Görevde

Bakan Bayraktar, Türkiye adına bir ilki daha gerçekleştirdiklerini belirterek, BOTAŞ envanterindeki bir FSRU'nun ilk kez yurt dışında dönemsel görev yapacağını ifade etti. Böylece hem Türkiye'nin hem de Mısır'ın doğal gaz arz güvenliğine katkı sağlayacak esnek ve verimli bir kullanım modeli devreye alınmış olacak. Bu adımların Türkiye-Mısır enerji ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına inandığını belirten Bayraktar, ülkeler için hayırlı olmasını diledi.