Cari Açık Sürdürülebilir Seviyede Ekonomiye Güç Katıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cari açığın sürdürülebilir seviyelerde seyretmesi ile ekonomimizin şoklara karşı direnci artmakta, makro finansal istikrarımız güçlenmeye devam etmektedir" dedi.

Mart Ayı Ödemeler Dengesi Verileri

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan mart ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşımda bulundu. Cari açığın mart ayında 4,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve yıllıklandırılmış cari açığın 12,6 milyar dolar ile yatay seyrini sürdürdüğünü aktardı.

Cari Açık ve Ekonomik Hedefler

Cari açığın OVP hedeflerinin altında gerçekleşeceği öngörülüyor.

altında gerçekleşeceği öngörülüyor. Döviz ihtiyacının düşük seviyelerde seyretmesi bekleniyor.

Rezerv birikiminin devam edeceği belirtiliyor.

Ekonomik Direnç ve Finansman Kalitesi

"Zorlu dış koşullara rağmen, petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarının olumlu seyri ile ihracatımızın ve turizm gelirlerimizin güçlü yapısı cari açığın önümüzdeki dönemde sürdürülebilir seviyelerde kalmasına yardımcı olacaktır. Uluslararası doğrudan yatırımlardaki ve rezervlerimizdeki artış cari açığın finansman kalitesini yükselterek, yıl genelinde dezenflasyon sürecine olumlu katkı sağlayacaktır."