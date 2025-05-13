Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 115 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, bir tırda 115 kilogram skunk ele geçirildi ve 2 şüpheli tutuklandı.Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından uyuşturucu madde getireceği tespit edilen iki tırı Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda durdurdu.Operasyona narkotik dedektör köpeği Carlos da katıldı ve yapılan aramada tırlardan birinin dorsesinde yüklü miktarda skunk bulundu.

Operasyonun Detayları

Tırlardan birinin dorsesinde 115 kilogram skunk ele geçirildi.

ele geçirildi. Tır sürücüleri A.İ.A. ve F.E. gözaltına alındı.

ve gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı" suçundan tutuklandılar.

Narkotik Dedektör Köpeği Carlos'un Katkısı

Operasyon sırasında narkotik dedektör köpeği Carlos'un desteğiyle yapılan aramada, uyuşturucu maddenin tır dorsesinde gizlendiği tespit edildi.Bu başarılı operasyon sayesinde, yüklü miktarda uyuşturucu maddenin ülkeye sokulmasının önüne geçildi.