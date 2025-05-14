Yapay Zeka Temelli Bölümlerde Üniversiteler İlanlara Dikkat Etmeli!
Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından ilan edilen Oyun Geliştirme ve Programla bölümüne başvuracak bölümler arasında "İlköğretim Matematik Eğitimi" programı yer aldı.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 2030 vizyonu doğrultusunda, dijital ve
yapay zeka temelli program bulunan üniversite sayısının 20'den 70'e çıkarılacağı
kamuoyunda paylaşılmıştı.
Bu kapsamda, YÖK tarafından üniversitelerde açılan ön lisans-lisans programlarına
bir yandan öğretim görevlisi ve öğretim üyesi istihdamı yapılmaya devam edilmektedir.
Ehil ellerde eğitim görmesi son derece kritik olan bu programlarda üniversitelerin
"kervan yolda düzülür hesabı" öğretim görevlisi istihdamı
yapması ileriki dönemde mezun olacak öğrencilerin niteliklerini her kesimce
sorgulatacaktır.
Bunun bir örneğini, bu yıl ilk kez açıldığını anladığımız Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Tokat Meslek Yüksekokulu Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı
Oyun Geliştirme ve Programlama ilanında görüyoruz.
13
Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de duyurulan öğretim görevlisi ilanında
şu şartlar aranmaktadır:
"Oyun ve Etkileşim Teknolojileri, Oyun Tasarımı, Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri, Oyun Teknolojileri, Dijital Oyun Tasarımı ve Teknolojileri, İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ veya Yazılım Mühendisliği alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak."
Ciddi yazılım alt yapısı gerektiren bu türden bir programa "İlköğretim
Matematik Eğitimi" alanından başvuru kabul edilmesi eşyanın tabiatına aykırı
bir durumdur.
Söz konusu ilan, kişiye özel bir durumdan öte programın amaç ve gerekliliklerine
aykırı bir öğretim görevlisi istihdamına kapı araladığından dolayı henüz daha
başvuru süresi sona ermeden özel şartta düzeltme yoluna gidilmesi kamu yararı
ve hizmet gerekleri ilkesine göre son derece isabetli olacaktır!