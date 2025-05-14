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Yapay Zeka Temelli Bölümlerde Üniversiteler İlanlara Dikkat Etmeli!

Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından ilan edilen Oyun Geliştirme ve Programla bölümüne başvuracak bölümler arasında "İlköğretim Matematik Eğitimi" programı yer aldı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 14 Mayıs 2025 00:10, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 16:12
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Yapay Zeka Temelli Bölümlerde Üniversiteler İlanlara Dikkat Etmeli!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 2030 vizyonu doğrultusunda, dijital ve yapay zeka temelli program bulunan üniversite sayısının 20'den 70'e çıkarılacağı kamuoyunda paylaşılmıştı.

Bu kapsamda, YÖK tarafından üniversitelerde açılan ön lisans-lisans programlarına bir yandan öğretim görevlisi ve öğretim üyesi istihdamı yapılmaya devam edilmektedir.

Ehil ellerde eğitim görmesi son derece kritik olan bu programlarda üniversitelerin "kervan yolda düzülür hesabı" öğretim görevlisi istihdamı yapması ileriki dönemde mezun olacak öğrencilerin niteliklerini her kesimce sorgulatacaktır.

Bunun bir örneğini, bu yıl ilk kez açıldığını anladığımız Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksekokulu Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Oyun Geliştirme ve Programlama ilanında görüyoruz.

13 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de duyurulan öğretim görevlisi ilanında şu şartlar aranmaktadır:
"Oyun ve Etkileşim Teknolojileri, Oyun Tasarımı, Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri, Oyun Teknolojileri, Dijital Oyun Tasarımı ve Teknolojileri, İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ veya Yazılım Mühendisliği alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak."

Ciddi yazılım alt yapısı gerektiren bu türden bir programa "İlköğretim Matematik Eğitimi" alanından başvuru kabul edilmesi eşyanın tabiatına aykırı bir durumdur.

Söz konusu ilan, kişiye özel bir durumdan öte programın amaç ve gerekliliklerine aykırı bir öğretim görevlisi istihdamına kapı araladığından dolayı henüz daha başvuru süresi sona ermeden özel şartta düzeltme yoluna gidilmesi kamu yararı ve hizmet gerekleri ilkesine göre son derece isabetli olacaktır!

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