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Kumpirden ölüme 20 yıla kadar hapis istemi

İzmir'in Buca ilçesinde, Servet Polat'ın (60) kumpirden zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdiği olayda iş yeri sahibi N.D. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 15 yıla kadar ve 'Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti' suçu nedeniyle de 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 16:31, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 16:31
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Kumpirden ölüme 20 yıla kadar hapis istemi

Olay, 28 Aralık'ta meydana geldi. Servet Polat, beraberinde kızı Bahar Zeyrek ve torunu Gökhan Zeyrek (11) ile Buca ilçesi Efeler Mahallesi'ndeki bir işletmede kumpir yedi. Kusma ve ishal nedeniyle rahatsızlanan aile, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Servet Polat'ın 30 Aralık saat 04.00'te evinde ölü bulunması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan işletme sahibi N.D., çıkarıldığı hakimlikçe 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklandı. N.D.'nin işlettiği iş yerinden kumpir yedikten sonra rahatsızlandığını belirten 4 kişinin de hastanedeki tedavilerinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldukları öğrenildi.

'SALMONELLA BAKTERİSİNE RASTLANILDI'

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu'ndan alınan raporda Polat'ın iç organlarında makroskopik ve histopatolojik tetkikler ile ölümün meydana geliş şekli birlikte değerlendirildiğinde ölümün gıda zehirlenmesi sonucu meydana geldiğinin belirlendiği ifade edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nün muayene ve analiz raporunda ise alınan kumpir numunesinde Salmonella bakterisi bulunduğu ortaya çıktı. Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında iş yeri sahibi N.D. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 15 yıla kadar ve 'Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti' suçu nedeniyle de 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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