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Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı: Trabzonspor - Galatasaray

Trabzonspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Gaziantep'te karşılaşacak. İki takım kupa finalinde bugüne kadar 3 kez rakip olurken, sarı-kırmızılılar 2, bordo-mavililer de 1 defa kazandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 16:58, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 16:59
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Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı: Trabzonspor - Galatasaray

63. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Trabzonspor ile Galatasaray, yarın saat 20.45'te Gaziantep Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakada 90 dakika sonunda eşitlik bozulmazsa uzatmalara gidilecek. Bu bölümde de üstünlük sağlanmaması durumunda kupayı kazananı penaltı atışları belirleyecek.

140. randevu

Trabzonspor ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 139 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 64 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 31 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan mücadelelerde Aslan 189, Karadeniz ekibi ise 156 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kupada 20. maç

İki takım, Türkiye Kupası'nda 19 kez rakip oldu. Geride kalan 3 müsabakada sarı-kırmızılılar 10, bordo-mavililer de 6 kez defa kazandı. 3 müsabakada da berabere sona erdi. İstanbul ekibi ile Karadeniz takımı, son olarak 2009-2010 sezonunda 23 Aralık 2009 tarihinde gruplarda oynadı ve Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.

İki takım arasında kupadaki 4. final

Trabzonspor ile Galatasaray, Türkiye Kupası finalinde ise bugüne kadar 3 karşı karşıya geldi. İki takım kupa finalinde daha önce 1975-1976, 1984-1985 ve 1994-1995 sezonlarında oynadı. Bu finallerin 2'sinde sarı-kırmızılılar, 1'inde de bordo-mavililer, kupayı uzanan taraf oldu.

Galatasaray 18, Trabzonspor 9 kez kazandı

Bu sezon 63. kez düzenlenen Türkiye Kupası'nda bugüne kadar en çok Galatasaray kazandı. Kupayı sarı-kırmızılılar, 18 kez müzesine götürürken, Beşiktaş 11, Trabzonspor 9, Fenerbahçe 7, Altay, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Göztepe ve Kocaelispor 2'şer, Kayserispor, Bursaspor, Eskişehirspor, Sakaryaspor, Konyaspor, Akhisarspor ve Sivasspor da 1'er kez kupa sevinci yaşadı.

Son 10 müsabakanın 6'sında Galatasaray galip

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan son 10 karşılaşmada sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. Hepsi ligde oynanan mücadelelerde Galatasaray 6 kez sahadan galip ayrılırken, Trabzon da 1 kez rakibini mağlup etti. 3 mücadele de berabere sona erdi.

Okan Buruk ile Fatih Tekke 6. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bugüne kadar resmi maçlarda 6 kez rakip oldu. Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken, Tekke ise İstanbulspor, Alanyaspor ve Trabzonspor'un başındaydı. Oynanan 6 müsabakayı da Okan Buruk'un ekipleri kazandı.

Cihan Aydın düdük çalacak

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak finali hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Mustafa Savranlar olacak. Maçın 4. hakemi ise Ozan Ergün olacak. Finalde VAR olarak Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski, AVAR'da da ise Onur Özütoprak görev yapacak.

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