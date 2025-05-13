Öğrenci Kulübüne Linç Girişimi! Boğaziçi'nden Açıklama

Boğaziçi Üniversitesi, bir öğrenci kulübünün düzenlemeyi planladığı etkinlikle ilgili yaşanan olaylara dair açıklama yaptı. Üniversite yönetimi, eylemi gerçekleştiren kişi veya kişiler hakkında gerekli disiplin işlemlerinin başlatılacağını ve ilgili birimler aracılığıyla suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.

Olayların Gelişimi

Üniversitenin Medya Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bir öğrenci kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe karşı organize edilen linç girişimlerinin kamuoyuna yansıdığı ifade edildi. Bu girişimlerin, öğrenci kulübünün kullandığı kulüp odasının kapısının tehdit ve nefret içerikli yazılarla tahrip edilmesine kadar vardığı belirtildi.

Üniversitenin Tutumu ve Açıklaması

"Boğaziçi Üniversitesi, düşünce ve ifade özgürlüğünü esas alan, çoğulculuğu ve katılımcılığı önceleyen bir kurumdur." denilen açıklamada, üniversite ekosisteminde herhangi bir grubun şiddet, baskı ve nefret diliyle tahakküm kurma çabalarının ne üniversite kamuoyunda ne de yönetimde karşılık bulmayacağı vurgulandı.