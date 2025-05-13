Eşi ve çocukları yangında ölmüştü: İtfaiyeci ve nişanlısı hemşire gözaltında

Aydın'da Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 18 Mart'ta Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli T.G.'nin evinde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

T.G., evdeki yangını çıkarma, eşi ve iki çocuğunun ölümüne sebep olma şüphesiyle gözaltına alındı.

İTFAİYECİ VE NİŞANLISI GÖZALTINDA

Polis, olayla ilişkili olabileceği şüphesi üzerine T.G.'nin nişanlısı hemşire olan F.T.'yi de gözaltına aldı.

T.G.'nin olaydan bir süre sonra F.T. ile nişanlandığı iddia edildi.

Şüpheliler, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Yeşil Mahalle'de 18 Mart'ta T.G.'nin evinde yangın çıkmış, eşi Fatma G. ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirmişti. T.G.'nin olay sırasında evde olmadığı belirtilmişti.

Gece mesaisinden dönen ve eşiyle iki çocuğunun yangında hayatını kaybettiği haberini alan itfaiye personeli T.G., baygınlık geçirmişti.