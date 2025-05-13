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İsrail, Gazze-Avrupa Hastanesi'ni bombaladı, 6 kişi öldü

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bölgenin doğusunda bulunan Han Yunus'taki Gazze-Avrupa Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 40 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 20:14, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 20:19
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İsrail, Gazze-Avrupa Hastanesi'ni bombaladı, 6 kişi öldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Gazze Avrupa Hastanesi ve çevresinin, İsrail uçakları tarafından düzenlenen bir dizi saldırıya maruz kaldığı ifade edildi.

İsrail saldırısında Gazze-Avrupa Hastanesi'nin bazı kısımları ile hastaneye bağlı tesislerin ciddi şekilde hasar aldığı aktarıldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği; en az 40 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze-Avrupa Hastanesi'nin bombalandığını teyit etti.

Ordu, saldırıda, "hastanenin altında inşa edilen komuta ve kontrol kompleksinde bulunan Hamas unsurlarının hedef alındığını" iddia etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde ise Gazze Avrupa Hastanesi'ne düzenlenen saldırının hedefinin İsrail tarafından Gazze Şeridi'ndeki bir çatışma sırasında öldürülen Hamas'ın eski lideri Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar olduğu öne sürüldü.

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