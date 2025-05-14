Kütahya'da 3,2 Büyüklüğünde Deprem ve Son Durum

Kütahya'da son deprem kaydedildi. Simav merkezli sarsıntılar peş peşe yaşandı ve AFAD ilk verileri internet sitesi üzerinden duyurdu. Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Dün gece Muğla'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem birçok yerde hissedildi. İstanbul'da da artçılar 3,8 olarak devam etti. Son olarak, sismik hareketliliğin sürdüğü Kütahya'da yeni bir deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, peş peşe meydana gelen depremlere ilişkin ilk verileri paylaştı.

Kütahya'da Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde gerçekleşen depremin büyüklüğünü 3,2 olarak açıkladı. Saat 04:59 sularında gerçekleşen sarsıntının derinliği ise 10 kilometre olarak kaydedildi. Bu depremden yaklaşık bir dakika sonra, aynı bölgede 2,9 büyüklüğünde bir artçı meydana geldi. Bölge halkı aynı korkuyu bir kez daha yaşadı. Şu an için herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildirildi.

Muğla'da Artçılar Sürüyor

Gece yarısı meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından Muğla'da artçı sarsıntılar sabaha kadar sürdü. Bölgedeki son depremin büyüklüğü ise 3,3 olarak kayıtlara geçti.