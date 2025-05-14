Elektrikli Araç Satışları Küresel Ölçekte Yüzde 29 Arttı

Nisan ayında dünya genelinde bataryalı elektrikli ve plug-in hibrit araç satışları yıllık bazda yüzde 29 artarak 1,5 milyon adede ulaştı. Çin ve Avrupa'da büyüme devam ederken, Kuzey Amerika'da geçen Eylül'den bu yana ilk düşüş yaşandı. Tesla, Model Y yenilenmesi öncesi pazar payı kaybetti. Elektrikli ve plug-in hibrit araçların küresel satışları Nisan ayında hız kesmeden büyümeye devam etti. Rho Motion tarafından yayımlanan verilere göre, satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29 artarak 1,5 milyon adede ulaştı.

Bölgesel Satışlar ve Artış Oranları

Bu artışta en büyük pay, 0,9 milyon araçla Çin'e ait oldu. Çin'deki satışlar Nisan 2024'e kıyasla yüzde 32 oranında yükseldi.

ait oldu. Çin'deki satışlar Nisan 2024'e kıyasla yüzde 32 oranında yükseldi. Avrupa pazarı da yüzde 35 artışla 0,3 milyon araç satışına ulaştı.

satışına ulaştı. Kuzey Amerika ise farklı bir tablo çizdi. Bölgede satışlar yüzde 5,6 düşüşle 0,1 milyon araca gerileyerek Eylül 2023'ten bu yana ilk kez daraldı.

Tesla ve Pazar Payı Değişimi

Tesla, özellikle Model Y'nin yenilenme süreci öncesinde pazar payı kaybetmeye devam ediyor. Rho Motion veri yöneticisi Charles Lester, Avrupa'da eski otomobil gruplarının Tesla'ya kıyasla daha iyi performans gösterdiğini belirtti.

Çinli Üreticiler ve Küresel Eğilimler

Lester, Çinli üreticilerin iç pazarda bataryalı elektrikli araç satışlarını artırırken, dış pazarlarda plug-in hibrit modellere yönelerek güçlü bir performans sergilediğini söyledi. Ayrıca, ABD'de Trump yönetiminin İngiltere ve Çin ile yaptığı son anlaşmaların sektörü yalnızca sınırlı ölçüde etkilediğini, ancak Güney Kore, Japonya ve AB ile yapılması beklenen yeni görüşmeler öncesinde olumlu sinyaller verdiğini vurguladı.

Küresel Elektrikli Araç Satışlarında Genel Durum

Dünyanın diğer bölgelerinde ise Nisan ayında satışlar yüzde 50 oranında artış gösterdi. Küresel çapta elektrikli mobiliteye olan ilgi artarken, bölgesel ayrışmalar sektörün yönünü belirlemeye devam ediyor.