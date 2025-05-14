Motorin Fiyatlarına Zam Geliyor

Motorin fiyatlarında zam bekleniyor. Motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 1,83 TL fiyat artışı bekleniyor. Benzin grubunda fiyat değişikliği öngörülmüyor. Benzinde salı günü 1,50 TL zam yapılmıştı. Akaryakıt fiyatları, şehirler arasında farklılık gösterebiliyor ve güncel fiyatlar aşağıda belirtilmiştir.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul: Benzin 46,65-46,79 TL , motorin 44,11-44,22 TL

Benzin , motorin Ankara: Benzin 47,43 TL , motorin 45,05 TL

Benzin , motorin İzmir: Benzin 47,77 TL, motorin 45,38 TL

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu'na göre, 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıtta Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor. Bu sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbesttir. Bayiler ise dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uygulayabildiği gibi, bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını da belirleyebilmektedirler. Türkiye'de perakende satış fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturulmaktadır.