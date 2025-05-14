Boşanma Aşamasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Hatay'da boşanma aşamasındaki eş, kayınbiraderinin iş yerine gelerek büyük bir dehşet yaşattı. Yaşanan bıçaklı kavgada kayınbiraderlerden biri hayatını kaybederken, diğeri ise ağır yaralandı. Olay, 12 Mayıs gecesi Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinden boşanma aşamasında olan A.S. (23), kayınbiraderi Ahmet Yıldırım (23)'ın iş yerine yanında yeğeni B.Ç. (22) ile birlikte geldi. Kısa sürede tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayın Detayları

Ahmet Yıldırım , göğüs altından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

, göğüs altından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Kardeşi M.E.Y. , vücudunun çeşitli bölgelerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

, vücudunun çeşitli bölgelerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. A.S. , göğüs kısmından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

, göğüs kısmından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Yeğen B.Ç., kasık kısmından aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer üç yaralının hastanedeki tedavileri sürüyor.

Şüpheli Hakkında Bilgiler

Enişte A.S.'nin daha önce kasten yaralama ve dolandırıcılık gibi suçlardan toplamda 7 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Polis Soruşturması

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatarak gerekli güvenlik önlemlerini aldı.