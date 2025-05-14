Gaziantep'te 3 Bin 127 Tarihi Sikke ve 110 Obje Ele Geçirildi
Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 127 sikke ve 110 tarihi obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2025 09:31, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2025 10:49
Gaziantep'in Nizip ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan 3 bin 127 sikke ve 110 tarihi obje ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Nizip Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin belirlenen iki adreste arama yaptığı belirtildi. Aramalar sırasında çok sayıda tarihi eser ile birlikte çeşitli ekipmanlar da bulundu.
Ele Geçirilen Eserler ve Ekipmanlar
- 3 bin 127 sikke
- 110 tarihi obje
- 6 el dedektörü
- Yeraltı algılama radarı
- Ruhsatsız av tüfeği
- 48 fişek
Soruşturma Süreci
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında emniyet müdürlüğündeki işlemler devam ediyor. Emniyet müdürlüğünün paylaştığı görüntülerde, ekiplerin belirlenen adreslerde yaptığı aramalar ve ele geçirilen tarihi eserler yer alıyor.