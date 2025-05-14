Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Asker Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın yıldırım düşmesi sonucu şehit olduğunu açıkladı. Bu acı olay, hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hem de tüm milleti derin bir üzüntüye boğdu. Şehidimizin ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Pençe-Kilit Harekatı, ülkemizin güvenliği için büyük bir özveriyle yürütülmektedir ve bu tür kayıplar milletimizin yüreğinde derin izler bırakmaktadır.

MSB'nin Açıklaması

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ, 14 Mayıs 2025 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.