Gelir Uzman Yardımcılığı Sınav Sonuçları Açıklandı
Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sitesinden öğrenebilir.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mayıs 2025 10:04, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2025 10:28
2025-GUY: Sınav Sonuçları Açıklandı. 20 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2025-GUY) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Sınav Sonuçlarına Erişim
- Tarih: 14 Mayıs 2025
- Saat: 10.00'dan itibaren
- Adres: https://sonuc.osym.gov.tr
- Giriş Bilgileri: T.C. kimlik numarası ve aday şifresi gereklidir.