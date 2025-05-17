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İDDK, Kadroya Geçen Sözleşmelilerin Bir Derece Talebinde Son Noktayı Koydu!

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, kadroya geçen sözleşmelilerin geçmişe dönük olarak toplu sözleşme kapsamında bir derece uygulamasından yararlanmasına yönelik taleplerini karara bağladı!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Mayıs 2025 14:00, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2025 10:13
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İDDK, Kadroya Geçen Sözleşmelilerin Bir Derece Talebinde Son Noktayı Koydu!

Hatırlanacağı üzere, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 yıllarını Kapsayan 3 üncü Dönem Toplu Sözleşme'nin 28. maddesi ile 15 Ocak 2016 tarihinde görevde bulunan (aylıksız izinde bulunanlar dahil) devlet memurlarına ilave bir derece verilmesi hükme bağlanmıştı.

Bu hüküm çerçevesinde, 15 Ocak 2016 tarihinde 657 sayılı Kanunun 4-b statüsünde sözleşmeli olarak görev yapmakta iken, 7433 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler ilave bir derece uygulamasından yararlanmak suretiyle farklı idare mahkemeleri nezdinde yargı yoluna gitmişlerdir.

Mersin 2. İdare Mahkemesi konu ile ilgili kararında; davacının 15 Ocak 2016 tarihinde sözleşmeli statüde görev yaptığını, henüz Devlet Memuru kadrosuna atanmadığı dikkate alındığında ilgili düzenlemede öngörülen anılan tarih itibarıyla görevde bulunma şartını taşımadığından dava konusu talebi reddetmiştir.

Ancak, Adana Bölge İdare Mahkemesi ise konu hakkında tam zıt bir karar vermiştir. Kararın gerekçesinde ise 15/01/2016 tarihi itibarıyla görevde bulunan davacının, sözleşmeli statüde geçen hizmet süresinin memuriyette geçirilmiş gibi kabul edildiği, bundan dolayı 3. Dönem Toplu Sözleşmede yer alan bir derece uygulamasından da yararlandırılması gerektiğini ifade ederek davacının talebini hukuka uygun bulmuş ve geçmişe dönük faiziyle birlikte farkların ilgiliye ödenmesine hükmetmiştir.

İdare Mahkemeleri arasındaki bu görüş ayrılığı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından incelenmiş ve karara bağlanmıştır.

İlgili Mahkeme tarafından yapılan değerlendirmede özetle;

-3. Dönem Toplu Sözleşme'de ilave derece verilmesindeki temel şartın 15/01/2016 tarihinde fiilen kamu görevlisi olarak görevde bulunmak olduğu,

-Madde hükmünden yararlanabilmek için bir diğer koşulun ise anılan tarihte 657 sayılı Kanun'a göre aylık almakta olan personel statüsünde bulunmak olduğu,

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4-b statüsünde çalışanların "aylık" değil, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen tutarlara göre "ücret" adı altında ödeme aldığı,

-Kadroya geçen sözleşmelilerin geçmişe yönelik bu hizmetlerinin değerlendirilmesinin ise ilgililerin memur kadrosuna atandıktan sonraki döneme ilişkin maddi ve özlük haklarının tespitine yönelik olduğu, geçmişe yönelik bir statü değişikliği getirmediği,

İfade edilmiştir.

Tüm bu gerekçelerden dolayı, 15 Ocak 2016 tarihinde sözleşmeli statüde bulunmakta iken daha sonra kadroya geçen kişilerin ilave bir dereceden yararlanma taleplerinin hukuken olanaklı olmadığına hükmedilerek farklı kararlardaki idare/bölge idare mahkemesi hükümlerinin buna göre değerlendirilmesi kesin olarak karara bağlanmıştır.

İŞTE İDDK KARARI!

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