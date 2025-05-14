Erdoğan: Tarım Sigortası ile ÇKS'nin önemini bir kez daha gördük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zirai don" olaylarının ardından Tarım Sigortası ile Çiftçi Kayıt Sistemi'nin (ÇKS) öneminin bir kez daha anlaşıldığını vurguladı. TARSİM konusunda ise halen istenen seviyeye ulaşılamadığını belirtti. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Erdoğan, çiftçilerin bu anlamlı gününü kutladı ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diledi.

Zirai Don ve Tarım Sigortası

Nisan ayında bazı şehirlerde sıcaklıkların son 30 yılın en düşük seviyelerine inmesiyle birlikte, çeşitli bölgelerde zirai don, kar yağışı ve dolu olayları yaşandı. Özellikle kayısı, üzüm, elma, şeftali, nektarin gibi meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldi. Stratejik ürünlerde ise gıda arz güvenliği açısından bir tehlike bulunmadığı belirtildi. Tarım Bakanlığı süreci yakından takip ediyor ve çiftçilerin kayıt ile sigorta yaptırmasının teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı.

Çiftçilere Destek ve Teşekkür

Erdoğan, "23 yıl boyunca çiftçilerimizi asla yalnız bırakmadık" diyerek, bundan sonra da üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Tarım sektörünün gelişmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti ve ülkemizdeki tüm çiftçilere minnettarlığını dile getirdi.

Bakan Yumaklı'nın Açıklamaları

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım sektörünün dış etkilere açık olduğunu ve bu yıl iklim değişikliğinin önemli etkiler gösterdiğini belirtti. TZOB Genel Başkanı Bayraktar ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, çiftçilerle birlikte projeler geliştirdiklerini söyledi. Ayrıca, sulama maliyetlerinin bir seferde alınmamasının önemine dikkat çekti.

Zirai Don Felaketinin Zararları

TZOB Genel Başkanı Bayraktar , bazı meyve bahçelerinde %100'e varan zararlar olduğunu belirtti.

, bazı meyve bahçelerinde olduğunu belirtti. Karadeniz'in yüksek bölgelerinde fındık bahçeleri de olumsuz etkilendi.

TZOB olarak Çiftçi Kayıt Sistemi yükünü Bakanlıktan almak istediklerini ve tüm illerde işlemleri yapmaya talip olduklarını aktardı.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz da hazır bulundu.