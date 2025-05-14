Trump, Şara ve Erdoğan Ortadoğu Zirvesinde Görüştü

Erdoğan: Tarım Sigortası ile ÇKS'nin önemini bir kez daha gördük
Erdoğan: Tarım Sigortası ile ÇKS'nin önemini bir kez daha gördük
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Sponsorlu İçerik
Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Asker Şehit Oldu
Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Asker Şehit Oldu
Peynirde mantar ilacı, baharatta yasaklı boya kullanmışlar!
Peynirde mantar ilacı, baharatta yasaklı boya kullanmışlar!
Motorin Fiyatlarına Zam Geliyor
Motorin Fiyatlarına Zam Geliyor
Gelecek Partisi milletvekili AK Partiye geçiyor
Gelecek Partisi milletvekili AK Partiye geçiyor
Kiralık Konutlarda En Pahalı ve En Ucuz İller Hangileri?
Kiralık Konutlarda En Pahalı ve En Ucuz İller Hangileri?
Türkiye-AB Ekonomik İş Birliğinde Yeni Dönem ve Fırsatlar
Türkiye-AB Ekonomik İş Birliğinde Yeni Dönem ve Fırsatlar
Meteoroloji'den 7 İle Sarı Alarm: Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Meteoroloji'den 7 İle Sarı Alarm: Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Bakan Kurum: Akdeniz Depreminde Olumsuz Durum Yok
Bakan Kurum: Akdeniz Depreminde Olumsuz Durum Yok
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem
14 Mayıs 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
14 Mayıs 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
375 sayılı KHK'de değişiklikler içeren teklif Genel Kurul'da
375 sayılı KHK'de değişiklikler içeren teklif Genel Kurul'da
Kaçak villasını yıkımdan böyle kaçırdı
Kaçak villasını yıkımdan böyle kaçırdı
Valilik Açıkladı: Boğaziçi'nde Göstericiler Polise Saldırdı
Valilik Açıkladı: Boğaziçi'nde Göstericiler Polise Saldırdı
Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü: İtfaiye eri tutuklandı
Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü: İtfaiye eri tutuklandı
Protokol imzalandı: Cezaevinden çıkacaklara iş desteği
Protokol imzalandı: Cezaevinden çıkacaklara iş desteği
İÜ, İmamoğlu'nun diplomasının iptali kararını tebliğ etti
İÜ, İmamoğlu'nun diplomasının iptali kararını tebliğ etti
Öğrenci Kulübüne Linç Girişimi! Boğaziçi'nden Açıklama
Öğrenci Kulübüne Linç Girişimi! Boğaziçi'nden Açıklama
TÜİK Açıkladı: 2024'te Doğum Oranlarında Rekor Düşüş!
TÜİK Açıkladı: 2024'te Doğum Oranlarında Rekor Düşüş!
Bakan Tunç: 75 bin 219 hükümlü ve tutuklu eğitim görüyor
Bakan Tunç: 75 bin 219 hükümlü ve tutuklu eğitim görüyor
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 vekilin dosyası ayrıldı
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 vekilin dosyası ayrıldı
Yaş Çay Fiyatı Yükseldi: Güncel Alım Bedeli Açıklandı
Yaş Çay Fiyatı Yükseldi: Güncel Alım Bedeli Açıklandı
Cari Açıkta Düşüş: İhracat Artışı Ekonomiye Yansıyor
Cari Açıkta Düşüş: İhracat Artışı Ekonomiye Yansıyor
Yerlikaya: Kardeşliğin, huzurun, birliğin önünü açan tarihi bir adım
Yerlikaya: Kardeşliğin, huzurun, birliğin önünü açan tarihi bir adım
Türkiye'den 400 Milyon Dolarlık Yeşil Geçiş Projesi Hamlesi
Türkiye'den 400 Milyon Dolarlık Yeşil Geçiş Projesi Hamlesi
Şanlıurfa'da Öğretmen Servisleri Kaza Yaptı: 28 Yaralı
Şanlıurfa'da Öğretmen Servisleri Kaza Yaptı: 28 Yaralı
İhracatta 17 İl 1 Milyar Doları Aştı, 45 İlde Artış Kaydedildi
İhracatta 17 İl 1 Milyar Doları Aştı, 45 İlde Artış Kaydedildi
Vergi İncelemelerinde Elektronik Sistem Dönemi Başladı
Vergi İncelemelerinde Elektronik Sistem Dönemi Başladı
25 İlde Kamu Görevlisi Kılığında Dolandırıcılara Operasyon
25 İlde Kamu Görevlisi Kılığında Dolandırıcılara Operasyon
Ana sayfaHaberler Siyasi

Trump, Şara ve Erdoğan Ortadoğu Zirvesinde Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın katıldığı çevrimiçi zirvede önemli kararlar alındı. Suriye'ye yaptırımlar kaldırıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mayıs 2025 10:54, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2025 11:16
Yazdır
Trump, Şara ve Erdoğan Ortadoğu Zirvesinde Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump, Selman ve Şara ile çevrimiçi bir toplantıda bir araya geldi. Liderler, uluslararası gündemi değerlendirmek ve bölgesel gelişmeleri ele almak amacıyla çevrimiçi olarak görüştüler. Bu toplantı, bölgedeki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Görüşmede, liderler arasında karşılıklı fikir alışverişi yapıldı ve iş birliği olanakları masaya yatırıldı.

ABD Başkanı Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara Riyad'da Buluştu

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Al Şara, Riyad'da bir araya geldi. ABD basınında çıkan haberlerde, Trump'ın Şara'ya bir "Merhaba" demek istediği ifade edilmişti.

Çevrimiçi Görüşmeye Katılan Liderler

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  • Donald Trump
  • Ahmet Al Şara
  • Prens Selman

Ziyaretin İkinci Ayağı: Katar

Trump, Şara ile yaptığı görüşme sonrası programı kapsamında bugün Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) oluşan KİK'in zirvesine katılacak. Ardından Ortadoğu turunun ikinci ayağı olan Katar'a geçecek.

Suriye'ye Yönelik Yaptırımlar Kaldırıldı

Donald Trump, dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra kaldırdığını belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı'nın Açıklaması

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Trump'ın ülkesine yönelik yaptırımları kaldıracaklarına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti ve bu gelişmeyi "Suriye halkı için tarihi dönüm noktası" olarak değerlendirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber