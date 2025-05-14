Kırmızı bültenli firari Türkiye'de yakalandı

İzmir'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan bir cinayet şüphelisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Konak ve Çeşme ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, İstanbul'da çeşitli tarihlerde iki kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan H.G.'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye döndüğü ve İzmir'de saklandığı tespit edildi.

H.G., Konak'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.