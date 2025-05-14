Servis Minibüsü Kazası: 8'i Öğrenci 9 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, öğrenci servis minibüsünün bir TIR'a çarpması sonucu 8'i öğrenci olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Siverek-Şanlıurfa kara yolu Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında gerçekleşti. R.Ç. idaresindeki 63 AIT 160 plakalı öğrenci servis minibüsü, A.A.'nın kullandığı 06 FB 0687 plakalı TIR'a çarptı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın Detayları

Kaza, sabah saatlerinde Siverek-Şanlıurfa kara yolu Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi.

Servis minibüsünde bulunan 8 öğrenci ve sürücü yaralandı.

yaralandı. Yaralılar, Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.