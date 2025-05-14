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Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret ve Emeklilik Hakkında Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücrete ara zammı konuşmak için çok erken" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mayıs 2025 12:28, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2025 12:41
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde asgari ücrette ara zam ve ev kadınlarına emeklilik hakkı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Asgari ücrete ara zam söz konusu mu?" sorusuna, "Şu an çok erken, bunları konuşmak için bence çok erken" yanıtını verdi. Ayrıca, emeklilere yönelik bir çalışma olup olmadığı sorusuna ise, "Şu an herhangi bir çalışmamız yok. Şu an kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecine yoğunlaşmış durumdayız. Şu an emeklilerle ilgili bir çalışmamız yok" şeklinde cevap verdi.

Ev Kadınlarına Emeklilik Hakkı

Bakan Işıkhan, ev kadınlarına emeklilik hakkı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Bu konuda yapılacak çalışmanın detaylarını şu şekilde paylaştı:

  • Ev kadınlarına emeklilikle ilgili bir çalışma yapılacak.
  • Haziran ve Temmuz aylarında altyapısı hazırlanacak.
  • Daha sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na sunulacak.
  • İçeriği henüz netleşmediği için analiz yapılması gerekecek.
  • Ev kadınlarına emeklilik hakkının sınırları net olarak belirlenecek.
  • Kaç çocuğu olduğu, engelli olup olmadığı ve geçirilen hizmet süresi gibi kriterler değerlendirilecek.
  • 2028'e gelmeden tamamlanması hedefleniyor.

Önemli Noktalar

Bakan Işıkhan, hem asgari ücrette ara zam hem de emeklilere yönelik yeni bir çalışma olmadığını vurgularken, ev kadınlarına yönelik emeklilik hakkı için ise hazırlıkların sürdüğünü ve belirlenen takvimde ilerleyeceklerini belirtti.

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