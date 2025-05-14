Şimşek: PKK'nın Silah Bırakması Ekonomiye Katkı Sağlar

Bakan Mehmet Şimşek, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve Türkiye konulu bir panelde önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından organize edilen panelde, "Türkiye'nin ekonomik dönüşümü ve büyüyen yatırım potansiyeli" başlıklı oturumda konuşan Şimşek, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ekonomik açıdan taşıdığı önemi vurguladı. Şimşek, "Artık enerjimizi ve kaynaklarımızı terörle mücadeleye harcamayacağız" diyerek, Türkiye'nin kaynaklarını daha verimli alanlara yönlendireceğini belirtti.

Ekonomik Dönüşüm ve Yatırım Potansiyeli

Bakan Şimşek, Türkiye'nin ekonomik dönüşüm sürecinde, terörle mücadeleye ayrılan kaynakların artık Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin yeniden inşası için kullanılacağını ifade etti. Bu değişimin, sadece Türkiye için değil, aynı zamanda Suriye ve Irak dahil olmak üzere tüm bölge için olumlu etkiler yaratacağını belirtti.

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