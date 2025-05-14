Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Zorunlu Eğitim Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özellikle 12 yıllık zorunlu eğitim ve 4+4+4 eğitim sistemi ile ilgili gündemde yer alan değişiklik iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, eğitimle ilgili tartışmaların olmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, kamuoyunda bir talep oluşması durumunda gerekli çalışmaların yapılabileceğini ifade etti. Şu anda yalnızca süreci izlediklerini ve herhangi bir değişiklik için çalışma başlatmadıklarını vurguladı.

Gündemdeki Sorular ve Bakan Tekin'in Yanıtları

"Zorunlu eğitimde değişiklik olacak mı?" sorusuna, tartışmaların takip edildiğini ve şu an için yalnızca izleme aşamasında olduklarını belirtti.

sorusuna, tartışmaların takip edildiğini ve şu an için yalnızca izleme aşamasında olduklarını belirtti. Bakanlık bünyesinde izleme başkanlığının bulunduğunu, bu birimin hem politika alanlarını hem de tartışmaları izleyip gerekli çözümleri üretmekle görevli olduğunu söyledi.

İş Dünyasının Talepleri ve Bakanlığın Tutumu

Bakan Tekin, sahada özellikle iş dünyası gibi bazı kesimlerin 12 yıllık zorunlu eğitim konusunda rahatsızlıklarını dile getirdiğini, ara eleman temininde güçlük yaşandığını belirttiklerini aktardı. Ancak şu anda bakanlık olarak herhangi bir çalışma içinde olmadıklarını, yalnızca süreci izlediklerini tekrarladı.

"Biz bir çalışma içinde değiliz, sadece izliyoruz şu anda." ifadesiyle, mevcut durumda herhangi bir değişiklik planlanmadığını net bir şekilde ortaya koydu.