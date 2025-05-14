Rize-Artvin Havalimanı'nda İkinci ILS Sistemi Kuruldu
Rize-Artvin Havalimanı'nda ikinci Aletli İniş Sistemi (ILS) kuruldu. Zorlu hava koşullarında uçaklara güvenli iniş kolaylığı sağlanacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2025 13:23, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2025 13:24
Rize-Artvin Havalimanı'nda zorlu hava koşullarında uçaklara iniş kolaylığı sağlayacak ikinci Aletli İniş Sistemi (ILS) kurulumu başarıyla tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deniz dolgusu üzerine inşa edilen ve 14 Mayıs 2022'den bu yana hizmet veren havalimanının teknik altyapısının daha da güçlendirildiğini belirtti. Havalimanı, bulut tavanının alçak, sis ve yoğun yağışın sık görüldüğü bir coğrafyada yer alıyor. Bu nedenle, ikinci ILS sistemi ile uçakların zorlu hava koşullarında güvenli inişi sağlanacak.
Teknik Altyapı ve Yeni Sistemler
- İkinci ILS Sistemi: Uçuş kontrolleri 19 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen sistem, tüm testleri başarıyla geçti ve Haziran ayında havacılık bilgi yayınına (AIP) dahil edilerek aktif olarak kullanılacak.
- CAT II Aydınlatma Sistemi: Kurulum ve testleri başarıyla tamamlanan sistem, özellikle görüşün kısıtlı olduğu hava koşullarında iniş emniyetini artırıyor ve şu anda faal durumda.
Havalimanının Özellikleri
- Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilen ikinci, dünyanın ise beşinci havalimanı olma özelliğine sahip.
- Altyapısı, ulaşım kabiliyeti ve mimari kimliği ile bölge halkına, turizme ve ticarete uzun yıllar hizmet edecek önemli bir proje.
- 2024 yılında 1 milyon 97 bin 828 kişi tarafından kullanıldı; açıldığı günden bugüne kadar yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet verdi.
- Pazar ilçesinde 100 milyon ton deniz dolgusu üzerine inşa edildi.
- 3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde piste sahip.
- 7 uçak kapasiteli apron bulunuyor.
- Çay bardağı temalı Hava Trafik Kontrol Kulesi, terminal binasındaki Çay Müzesi ve Karadeniz mimarisiyle bölgenin sembol yapılarından biri olarak öne çıkıyor.