Bolu'da 69 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Merkeze bağlı Çamyayla, Örencik, Okçular ve Ilıcakınık köylerinde yaşayan vatandaşlar, gece saatlerinde mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı şikayetleriyle kentteki hastanelere başvurdu. Tedavileri tamamlanan 69 kişi taburcu edildi. Olayın ardından, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından dört köyde sudan numuneler alınarak laboratuvara gönderildi. Konuyla ilgili olarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Olayın Detayları

69 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Tedavisi tamamlanan tüm hastalar taburcu edildi.

Dört köyde sudan numune alındı ve laboratuvara gönderildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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