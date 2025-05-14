Kocaeli Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi Binası Boşaltıldı

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin İzmit Anıtpark Yerleşkesi'nde bulunan 4 katlı A Blok binası, yapısal çatlaklar nedeniyle boşaltıldı. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Süreyya Temel, "Orayı tedbiren eğitim-öğretime kapattık. Orada 3 tane bölümümüz var. Geçici olarak 3 bölümü de diğer binalarımıza, eğitim-öğretime devam etmeleri için yerleştirdik" dedi. Binada yapılan teknik incelemeler sonucunda yapısal bazı sorunlar tespit edildi ve olası risklerin önüne geçmek amacıyla önlem olarak boşaltıldığı belirtildi. Bu durumun eğitim-öğretim faaliyetlerine herhangi bir olumsuz etkisi olmadığı ifade edildi.

A Blok Binanın Durumu ve Geçmişi

Güzel Sanatlar Fakültesi Prof. Dr. Süreyya Temel, "Güzel Sanatlar Fakültemiz, 2012 yılında Hereke'den Anıtpark Yerleşkesi'ne transfer edildi. Bu binalar aslında üniversitemizin ilk rektörlük binası. Dolayısıyla yaş ömrü ile ilgili sorunlar vardı. O zamanlarda vardı, şimdi de var. Depremden oluşmuş herhangi bir sorun yok. Söz konusu olan A blokumuz, üniversitemizin ilk binası. O binanın yaş ömrü nedeniyle ufak-tefek çatlaklar var. Bu doğal bir şeydi çünkü artık yaş ömrünü tamamlamış. Ama burası 1999 depremini sağlam bir şekilde atlatmış bir kampüs. Şu an bulunduğumuz A blokta da ufak güçlendirmeler yapıldı; üst katta fazla bir kat vardı; o tıraşlandı. Burada depremde oluşmuş çatlaklar aslında süreçte oluşmuş çatlaklar. Onlar, bu depremde oluşan çatlaklar değil" şeklinde konuştu.

Hereke'ye Taşıma Planı

Prof. Dr. Temel, öğrencilerin endişelerine değinerek, "Öğrencilerimizin de endişe yaşaması aslında ülkemizin bir deprem gerçeği. Deprem olduğu zaman kamuda bir farkındalık oluşuyor, ondan sonra bunlar hep unutuluyor. Sempozyumlar yapılıyor, yeniden kentleşmeler yapılıyor ama bir süre sonra maalesef bu gerçekler unutuluyor. Öğrencilerimizin bu hassasiyetine açıkçası biz de kayıtsız kalamadık. Orasının gerçekten depreme dayanıksız olduğunu bilsek öğrencileri elbette ki oraya sokmayız. Aşağı yukarı 13 senedir orada eğitim-öğretim yapıyoruz. Dolayısıyla bu son gelişmelerden sonra orayı tedbiren eğitim-öğretime kapattık. Orada 3 tane bölümümüz var. Geçici olarak 3 bölümü de diğer binalarımıza, eğitim-öğretime devam etmeleri için yerleştirdik. Çünkü eğitim-öğretim zaten 2-3 hafta sonra bitiyor. Yaz tatilinde de rektörlük olarak Güzel Sanatlar Fakültesi'ni Hereke'ye taşıma fikrimiz var. Orada bizim için bir bina yapılması planlanıyor. Bu süreçte buradaki 3 bölümümüzün sağlıklı eğitim alabilmesi için uygun bir yere yerleştirmemiz gerekiyor. Yaz tatilinde de bu işle ilgili bir çalışma yapacağız. Dolayısıyla şu an fakültemizde, kampüsümüzde eğiti öğretimle ilgili herhangi bir sorun yok. Herkes eğitim öğretimine devam ediyor" dedi.

Eğitim ve Öğrenci Durumu

Ortalama 250 öğrenci eğitim görüyor.

eğitim görüyor. Sınıflar maksimum 20 kişi .

. Bölümler: Resim, Heykel ve Geleneksel Türk Sanatları .

. Bölümler geçici olarak diğer binalara yerleştirildi.

Eğitim-öğretim faaliyetleri devam ediyor.

Binadaki çatlakların, bina ömrünü tamamladığı için oluştuğu ve taşıyıcı konstrüksiyonda herhangi bir sorun olmadığı belirtildi.